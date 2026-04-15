Stefano Domenicali saca pecho por la nueva F1 y pide calma: "La gente tiene poca memoria"

Alberto Cercós García 15 ABR 2026 - 14:11h.

Stefano Domenicali habla, en plena semana de reuniones, sobre cómo ha acogido la afición las nuevas reglas

Las primeras conclusiones de la primera reunión de la FIA: se centran en la gestión de la energía

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La nueva reglamentación en la Fórmula 1 está trayendo consigo mucho revuelo. Más allá de la crítica visión de gran parte de los aficionados, hay que sumarle el punto de vista de los pilotos. Tras el último Gran Premio en Japón, muchos alzaron la voz. Y es que el fuerte accidente de Oliver Bearman hizo que se encendieran muchas alarmas. Carlos Sainz fue uno de los más críticos; y Fernando Alonso, incluso, predijo que algo duro podía pasar. Todo eso ha provocado que durante este parón, la FIA se reúna para ajustar la nueva normativa. Una situación que Stefano Domenicali aplaude, pero no lo hace de la manera más convincente posible. El CEO de la F1 es consciente de que tienen que pulir cosas, aunque no entiende del todo las críticas tan masivas que han recibido.

"Veo un resultado increíble en términos de positividad por parte de la mayor parte de la afición en cuanto al efecto que eso tiene en las carreras. Sin duda, acepto las críticas relacionadas con ciertas situaciones que tenemos que gestionar, principalmente en lo que respecta a la clasificación. Lo que no me gusta es la gente a la que le encanta criticar. Criticar por criticar no ayuda aadie y realmente no tiene ningún efecto", cuenta el italiano en Motorsport.

Stefano Domenicali da varias claves

Uno de los puntos a tratar sería la clasificación. Los pilotos han mostrado su disconformidad, y Domenicali espera una reacción. "La clasificación siempre ha sido el momento en el que el piloto tiene que darlo todo y ver cuáles son realmente los límites físicos del coche y del piloto. Esa es un área en la que estamos trabajando estas semanas, junto con los pilotos y los equipos, coordinados por la FIA, para ver cuál podría ser el ajuste adecuado sin perder el rumbo. Lo estamos gestionando de la manera correcta, sin pánico, con una base sólida, estando preparados para contar con diferentes opciones", cuenta.

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El italiano espera cambios antes de Miami. "Esperemos que, antes de Miami, la FIA nos informe de cuál sería el ajuste que se llevaría a cabo teniendo en cuenta dos aspectos. El primero es la clasificación, intentar ir al máximo de potencia o de frenada, sea lo que sea. Y, por otro lado, por supuesto, asegurarse de que ciertas preocupaciones que los pilotos han destacado se solucionen de la manera adecuada", añade.

Por último, saca pecho por todos los cambios. Domenicali está convencido que esta nueva era en la F1 será muy positiva. "Creo que es muy importante recordar por qué cambiamos el reglamento como ecosistema. Hace cinco años, los fabricantes pensaban que la única forma de avanzar en su participación en el automovilismo era optar por una proporción 50-50 o intentar encontrar el equilibrio adecuado entre el motor de combustión interna y la electrificación. Ese fue el punto de partida. Sin duda, hay que mejorar el reglamento, como siempre que hay algo totalmente nuevo, porque ese cambio radical nunca ha sido tan grande. Pero ésa fue la razón. ¿Qué es artificial? Un adelantamiento es un adelantamiento. La gente tiene poca memoria, porque en la era de los turbos de los años 80, había que ahorrar combustible en la carrera porque, de lo contrario, el depósito era demasiado pequeño", zanja.