Redacción ElDesmarque Madrid, 13 ABR 2026 - 12:21h.

El ex CEO de Ferrari ha hablado en un podcast sobre lo que la polémica maniobra de Michael Schumacher en la clasificación del GP de Mónaco de 2006

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Jean Todt ha desvelado uno de los mayores secretos de la historia de la Fórmula 1. Casi 20 años después, el francés ha confirmado que el famoso 'aparcamiento' de Michael Schumacher en La Rascasse, la última curva del circuito de Mónaco, durante la clasificación del GP de Montecarlo de 2006 fue a propósito. El piloto alemán quería conservar la pole y que Fernando Alonso no le batiera y provocó una bandera amarilla que, después de la sesión, le llevaría al fondo de la parrilla con una sanción. El ex director de la gestión deportiva de la escudería Ferrari ha sido invitado al podcast de High Performance en YouTube al que pilotos como Alonso, Carlos Sainz o George Russell han acudido y ha hablado de su mandato en el equipo italiano y de la etapa de Michael Schumacher con los de Maranello. De esta manera, el que por aquel entonces era el máximo dirigente de Ferrari, ha confirmado que una de las maniobras más polémicas del 'Káiser' fue completamente premeditada.

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Jean Todt y su relación con Michael Schumacher

El ex presidente de la FIA tiene una gran relación de amistad con el alemán y es de las pocas personas que no pertenecen a la familia Schumacher que puede ir a visitar al ex piloto de Ferrari después del accidente de esquí que tuvo el 29 de diciembre de 2013. El 'Káiser' lleva 13 años sin aparecer en público, Jean Todt, que todavía mantiene el contacto con él, es una de las personalidades más importantes en la historia de la Fórmula 1 y no hay nadie mejor que el francés para hablar sobre la etapa de Schumacher en Ferrari. El ex mandatario del equipo de Maranello analizó los 10 años que el siete veces campeón del mundo estuvo con los italianos y aseguró que era "un tipo increíble" pero que "cada vez que perdía el control lo pagaba muy caro".

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Jean Todt habla sobre la maniobra de Michael Schumacher en la clasificación del Gran Premio de Mónaco de 2006

En la clasificación del Gran Premio de Mónaco de 2006, Michael Schumacher ya había realizado su primer intento y estaba colocado en primera posición. El piloto alemán se pasó de frenada en La Rascasse, la penúltima curva del circuito de Montecarlo y nadie pudo mejorarle el tiempo ya que ese sector tenía banderas amarillas. Después de la sesión, el 'Káiser' sería sancionado y arrancaría la carrera del domingo al fondo de la parrilla por provocar un accidente y evitar que sus rivales acabaran su vuelta. Esta maniobra fue muy polémica y Jean Todt ha confirmado que el siete veces campeón del mundo la tenía planeada: "En 2006, en la clasificación de Mónaco con Alonso, hizo un trompo, se paró a propósito. Tuvo que salir desde el fondo de la parrilla, y eso le costó el Mundial", dijo el francés. Todt también habló del accidente que tuvo Schumacher con Jacques Villeuneve en el Gran Premio de Jerez de 1997 y confesó que el alemán "le chocó a propósito cuando iba a perder el campeonato". En las dos ocasiones, Schumacher no se saldría con la suya y en la acción de Jerez supondría una anulación total de sus puntos en aquella temporada.