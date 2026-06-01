Redacción ElDesmarque Madrid, 01 JUN 2026 - 10:21h.

Mr. Asubío da sus árbitros candidatos para ascender a LALIGA EA Sports desde LALIGA Hypermotion

Los cinco mejores y peores árbitros de la 25/26 y los que pueden descender: el ranking de Mr. Asubío

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Con los campeonatos ligueros acabados, a falta de los playoffs de ascenso de las categorías por debajo de LALIGA EA Sports, uno de los temas que más debate genera es el arbitraje y, como ocurre con los equipos, los colegiados también ascienden y descienden en base a su rendimiento y desempeño a lo largo de la temporada. Mr. Asubío, habitual colaborador de ElDesmarque, ha ofrecido la lista de árbitros de LALIGA HYPERMOTION que cree que deberían subir a la máxima categoría para el año que viene.

Las aficiones de los equipos españoles estarán más o menos satisfechas con el nivel del arbitraje en la Primera y Segunda división, pero siempre hay promociones y descensos según como hayan rendido esos colegiados. Según Mr. Asubío, hay varios candidatos para subir de categoría y se ha mojado con los nombres.

Mr. Asubío dice cuales son los árbitros que deben ascender a LALIGA EA Sports

El candidato número 1 es Jon Ander González Esteban, con 7 temporadas y 148 partidos arbitrados en LALIGA HYPERMOTION. El de Barakaldo, según Mr. Asubío es el colegiado que más ha destacado este año. El segundo es Carlos Muñiz Muñoz, de Zaragoza. Este árbitro tiene 30 años y tan solo lleva 2 temporadas en Segunda División, pero también ha realizado un gran campeonato.

Para la tercera plaza hay dos candidatos, Manuel Jesús Orellana Cid y Dani Palencia Caballero. Uno de ellos subirá si hay tres colegiados que desciendan de LALIGA EA Sports. Finalmente, si acaban siendo cuatro descendidos o hay algún error en los Playoffs de LALIGA HYPERMOTION, habría un cuarto candidato y está entre Salvador Lax Franco, Rafael Sánchez López y Lluís Bestard Servera, este último debutó esta temporada en Segunda División y ya es uno de los árbitros con opciones a subir de categoría más pronto que tarde.