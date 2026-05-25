Mr. Asubío desvela por qué en España expulsan más jugadores que en el resto de grandes ligas

Pablo Sánchez 25 MAY 2026 - 21:40h.

Así ha quedado la clasificación de LaLiga y así debería haber quedado según el valor de cada plantilla

Comparativa con las cinco grandes ligas europeas

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El fútbol llegó a su fin esta temporada a la espera de que arranque el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Las grandes ligas echaron el telón y es momento de hacer balances y comparativas. Una de ellos la aportó nuestro analista arbitral Mr. Asubío en exclusiva para ElDesmarque y tiene que ver con la cantidad de expulsiones que tienen lugar en España y en el resto de grandes competiciones domésticas europeas.

Para empezar, desvela el dato de que la liga española es en la que más expulsiones se han mostrado de las cinco grandes ligas europeas. En números, muy por encima de otras como la inglesa. Es precisamente la Premier con la que Mr. Asubío se de tiene para explicar qué motivos provocan estas diferencias numéricas tan grandes.

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La explicación de Mr. Asubío

"En España se expulsa más del doble que en Inglaterra. 107 rojas en Primera en España por 44 en la Premier. En la Serie A 68, en la Ligue 1 67 rojas y en la Bundesliga 52. Vamos a comparar los extremos, las 107 españolas y las 44 de la Premier.

"En primer lugar, en España se prioriza más la integridad física del jugador y en Inglaterra lo que se prioriza es el ritmo del partido. Los árbitros quieren tenerlo y en España proteger a los jugadores y penalizar esas entradas bruscas y graves".

"Segundo, en Inglaterra el fútbol es más físico, directo y rápido y se permite más contacto para que ese juego pueda salir a la luz. Si pitas contactos no hay esto. En España prima más lo técnico, la posesión y hay más interrupciones tácticas. La mayor parte de las tarjetas que vemos en la liga española es por cortar ataque de los rivales".

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"Tercer punto: la teatralidad y las protestas. No tiene nada que ver el fútbol en Inglaterra con el de España en esto. La teatralidad sí se castiga disciplinariamente, trae más amonestaciones y las protestas también. No tiene nada que ver el comportamiento de los futbolistas en la Premier y en la Liga.

Por último, el factor más determinante es el siguiente: si un jugador hace una entrada a ras de suelo para quitar el balón a un rival con riesgo de lesionarle la Premier lo sanciona con tres partidos si ve la roja. En España podemos ver ese entradón que, si es en la disputa de balón, simplemente se pierde un partido. Es el punto que me da más consistencia para pensar que en España no cuesta tanto sacar la roja como en Inglaterra". En el vídeo superior puedes ver la explicación de Mr. Asubío al completo.