Cuadra Fernández debió anular el penalti, según interpreta el CTA

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La RFEF ha publicado este martes su tradicional 'Tiempo de Revisión', un vídeo en el que repasan algunas de las jugadas más polémicas de los últimos encuentros. Y entre ellas, han incluido el penalti de Gavi sobre Isco Alarcón el pasado domingo en el Camp Nou, una acción que acabó siendo intrascendente tras el triunfo del FC Barcelona sobre el Real Betis (3-1).

Para el CTA, Guillermo Cuadra Fernández se equivocó dos veces: a la hora de señalar fuera de juego a instancias de su asistente y a la hora de mantener su decisión inicial pese al aviso de Hernández Maeso desde la sala VOR para que revisara la acción.

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"Un jugador del Betis intenta golpear el balón y cae, señalando el árbitro penalti y finalmente fuera de juego previo. El VAR, tras revisar la acción, recomienda revisión, ya que no existe el fuera de juego señalado, e interpreta que la señalización del penalti por parte del árbitro es un error claro, obvio y manifiesto", explica el CTA en su vídeo explicativo.

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"El árbitro, tras analizar las imágenes en el OFR, decide mantener su decisión inicial. Para el CTA, el atacante inicia la caída tras golpear con su propio pie el terreno de juego, siendo esta acción la que provoca la pérdida de equilibrio del jugador bético, sin que se observe infracción del defensor ni elemento sancionable.

Por tanto, el VAR acierta recomendando la revisión y el árbitro debería haber corregido su decisión inicial, reanudando con balón a tierra al haber detenido el juego", añade el CTA, que admite que Cuadra Fernández debió anular el penalti, que posteriormente fue transformado por el propio Isco.

Un gol que, en cualquier caso, acabó siendo irrelevante. El Barça y el Betis ya no se jugaban nada y ese tanto de Isco supuso el 2-1, pero apenas unos minutos más tarde el cuadro blaugrana anotó el 3-1 definitivo.