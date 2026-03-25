Ángel Cotán 25 MAR 2026 - 21:55h.

El analista arbitral no da crédito con la sanción

Ya hay sanción a Fede Valverde después de su patada a Álex Baena en el derbi ante el Atlético

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SevillaLos líos arbitrales no cesan ni aún en pleno parón de selecciones. Este miércoles, el Comité de Disciplina ha hecho pública la sanción a Fede Valverde tras la roja recibida ante el Atlético de Madrid: un único partido de castigo para el uruguayo. Esta resolución ha generado revuelo por dos casos recientes y similares que recibieron una sanción mayor... pero también por una comparación con Antony.

Mr. Asubío se pasa una vez más por ElDesmarque para analizar este caso. El experto arbitral, como se puede apreciar en el vídeo superior de esta noticia , no da crédito: "Anonadado y estupefacto me hallo con que el Comité de Disciplina imponga la sanción de un partido solamente a Fede Valverde cuando, esta misma temporada, hay dos precedentes muy conocidos: los dos partidos de sanción a Jan Virgili y a Oihan Sancet".

Mr. Asubío y la comparación entre las expulsiones de Fede Valverde y Antony

Mr. Asubío cataloga de "gambazo" lo ocurrido este miércoles: "Por redacciones de actas, que es lo que se basa el Juez de Disciplina, él tiene que sancionar en base a lo escrito por el árbitro. Otra cosa diferente sería que, ante la alegación del Real Madrid, aceptase totalmente o parcialmente las alegaciones. Entonces, podría quedarse en un partido. Pero si las desestiman, viendo que a Virgili y Sancet le ponen dos partidos... ¿Cómo a Fede Valverde le castigan con un solo partido? Es que no coge en la cabeza de nadie. El Comité de Disciplina mete un gambazo importante aquí y los clubes pueden verse afectados. Es algo peligroso".

Un sector del madridismo recuerda la roja a Antony ante el Getafe que acabó sin efecto. El analista arbitral explica las diferencias entre ambos casos: "También hay mucha gente que a Antony le quitaron la roja contra el Getafe. Claro, aquello fue un bochorno también porque el Juez de Competición se puso a hacer de árbitro. De hecho, decía que Antony no podía tener la intención que se redactaba en el acta como si ver para otro lado no te pueda hacer golpear a un rival. Eso fue peor aún que la de Valverde, entonces hay mucho madridista que dice 'oye, la de Antony'. Pero con Antony aceptaron el recurso del Betis, compraron el recurso del Betis, pero aquí no tiene cabida no aceptar las alegaciones del Madrid y que el castigo sea diferente al de Jan Virgili y Oihan Sancet. Es algo... inaudito".