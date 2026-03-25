Jorge Morán 25 MAR 2026 - 19:12h.

Sancet y Jan Virgili tuvieron una sanción mayor

El veredicto del CTA sobre la expulsión de Fede Valverde en el Real Madrid - Atlético

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El Comité Técnico de Arbitraje ha hecho oficial la sanción a Federico Valverde por su patada a Álex Baena en el derbi madrileño. Finalmente, y tras la apelación del Real Madrid, el CTA ha decidido un castigo de un sólo partido para el uruguayo, que no podrá estar ante el Mallorca en el próximo partido de LALIGA EA SPORTS. Una decisión injusta para los atléticos y que no ha gustado nada entre los expertos arbitrales.

El acta de Munuera Montero en el derbi recogió lo siguiente sobre la acción entre ambos futbolistas. "En el minuto 77 el jugador (8) VALVERDE DIPETTA, FEDERICO SANTIAGO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva", apuntó el colegiado. Pese a ello, el CTA no ha tenido en cuenta lo recogido por el árbitro, reduciendo la sanción en comparación con otras similares esta misma temporada.

La distinta vara de medir del CTA con la sanción de Valverde

En lo que llevamos este año de competición, como señalan Iturralde o Isaac Fouto, se han visto situaciones similares en LALIGA, con sanciones mayores y un acta totalmente idéntico al de Munuera Montero. "Uno un partido, el otro 2", escribió el ex colegiado en su cuenta de twitter.

Una publicación en la que Iturralde comparaba el acta arbitral del derbi madrileño con una sanción a Oihan Sancet, quién se perdió dos partidos por algo semejante. El ex colegiado, además, incluyó una foto del significado de 'agravio comparativo', defendiendo al futbolista del Athletic y señalando al CTA. "Trato desigual a personas que tienen o creen tener el mismo derecho a algo en determinada situación", apunta.

Al igual que Iturralde, el experto arbitral Isaac Fouto también ha querido manifestar su descontento con la decisión del CTA, recogiendo además de la de Sancet, otra de Jan Virgili. "Misma temporada, mismo Comité: Sancet y Virgili 2 partidos de sanción. Hoy el Comité ha obviado una parte importe del acta para rebajar la sanción de Valverde a uno. Luego la ‘maquinaria trompetera’ nos relatarán que el sistema está contra ellos", escribió, añadiendo una foto de las tres actas arbitrales.

Sin duda, una acción similar en estos tres casos, con un acta idéntico y que vuelve a poner el foco en el CTA y su distinta vara de medir en situaciones en las que está el Real Madrid como protagonista.