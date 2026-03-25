Vinicius declara su amor eterno al Real Madrid

Pablo Sánchez 25 MAR 2026 - 15:37h.

Vinicius se proclama el líder del Madrid de Arbeloa: las diferencias con Mbappé que encandilan al madridismo

Gran momento con el cuadro merengue

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Buena parte de la plantilla del Real Madrid se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones. En el caso de Vinicius, ya está bajo las directrices de Ancelotti con la selección brasileña. El atacante merengue se marcha en un momento dulce, después de los dos goles que anotó el pasado domingo en el derbi frente al Atlético.

Vinicius se marchó con Brasil deseando volver cuanto antes para seguir compitiendo con el Madrid. En juego, la pelea por LaLiga y los cuartos de la Champions frente al Bayern. El jugador carioca quiere seguir silenciando las críticas con su fútbol y, durante la rueda de prensa en su país, dejó una precioso guiño hacia el club blanco y su futuro en él.

"Siempre doy mi mejor version dando goles y asistencias. Todo lo que hago en el Real Madrid lo puedo hacer en la selección brasileña. Estoy en el Real Madrid y pienso estar mucho tiempo. Es un placer para mí entrenar de nuevo con Ancelotti. Él quería trabajar con los mejores, con una selección que hubiera ganado mucho", comentó ante los micrófonos.

El futuro de Vinicius

El futbolista del Real Madrid dejó claro, durante su comparecencia con Brasil, lo mucho que desea seguir ligado al conjunto merengue en el futuro. Unas declaraciones totalmente opuestos a los rumores que durante un tiempo lo han situado en Arabi Saudí.

Ahora el Madrid busca renovar a Vinicius, cuyo contrato acaba en 2027. Sin embargo, se está encontrando con un escollo. Diversos directivos saudíes se habrían reunido con los representantes de Vinicius para analizar su posible fichaje en Arabia Saudí. El próximo verano llegará cargado de novedades.