Saray Calzada 25 MAR 2026 - 16:29h.

El Dr. Ripoll cree que el revuelo es exagerado y que su rodilla no ha corrido peligro

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En las últimas horas se ha hablado mucho de Kylian Mbappé. El francés ha estado unas semanas fuera por una lesión en la rodilla y desde RMC saltó la bomba: el francés tardó más en recuperarse porque se equivocaron al analizar la rodilla. El revuelto en Francia y en España ha sido mayúsculo y en ElDesmarque hemos hablado con el doctor Ripoll.

Para el médico no es para tanto lo que ha sucedido y cree que el revuelo mediático es excesivo. "Es desproporcionado. Descarto, en función de la evolución de los acontecimientos, que la rodilla del futbolista haya corrido ningún peligro grave. La evolución de la rodilla estos días lo descarta", decía Ripoll. Cree que su consulta en Francia es debido a que ese médico seguramente le ha tratado de otras dolencias y ya le conoce.

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Mbappé y el lío con su rodilla

Desde el programa de 'After Foot' de RMC Sport aseguraron que el francés había estado mosqueado por el club tras este error en el diagnóstico. El jugador ha temido que su rodilla estuviera en peligro de cara al Mundial. Todo comenzó en diciembre y tras hacer unas pruebas a ambas rodillas, los informes se traspapelaron y fue ahí como comenzó el lío.

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Mbappé recibió muchas críticas con su viaje a París y fue ahí cuando comenzó a haber ciertos rumores sobre los servicios médicos del club. Cuando ya está recuperado es cuando todo esto salta a la luz. En Francia sale la bomba y desde España son muchos los medios los que pueden confirmar que esto es cierto y que sucedió. El francés ha sido acusado de borrarse en las últimas semanas por querer estar bien para el Mundial y con esto se puede ver que no fue algo ajeno a su persona por lo que ha tardado más en volver.