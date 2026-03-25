Redacción ElDesmarque Madrid, 25 MAR 2026 - 12:00h.

La cantidad de lesiones de gravedad que ha tenido el conjunto blanco preocupa a sus aficionados

La intrahistoria de lo ocurrido con la rodilla de Kylian Mbappé y el Real Madrid

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El cuerpo médico del Real Madrid lleva más de dos años gestionando la acumulación de lesiones de gravedad y ha pasado de ser un problema puntual a algo más importante que comienza a preocupar a los aficionados madridistas. Desde el verano de 2023 hasta la actualidad, el conjunto blanco ha encadenado bajas de todo tipo, pero con dos patrones muy marcados: las lesiones graves de rodilla, especialmente ligamentos cruzados, y una frecuencia elevada de problemas musculares en varios futbolistas. La consecuencia ha sido que muchos de los que han sufrido estos contratiempos se han perdido una gran cantidad de encuentros y en el club merengue, por primera vez en mucho tiempo, se ha visto obligado a utilizar canteranos por la falta de piezas del primer equipo. La gota que ha colmado el vaso ha sido el caso Kylian Mbappé. El francés ha sido muy criticado por la manera en la que ha afrontado su lesión de rodilla, pero un mal diagnóstico de los equipos médicos del Real Madrid habría sido el causante de toda la polémica. En paralelo, el club de la capital tenía a Felipe Segura como jefe del cuerpo médico, pero ha introducido cambios en su organigrama con el regreso de Niko Mihic para la posición que tenía Segura. Un historial de lesiones que deja preocupados a los madridistas que esperan que acabe de una vez esta pesadilla.

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Temporada 2023/24; tres roturas de cruzado en cinco meses

El punto de partida fue el 10 de agosto de 2023. Thibaut Courtois sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha que le haría perderse 49 partidos oficiales. Tan solo tres días después, Éder Militão tendría la misma lesión en la rodilla izquierda. El defensa brasileño estaría apartado de los terrenos de juego durante un largo periodo de tiempo y se perdería 45 partidos. En noviembre de ese mismo año, Eduardo Camavinga sufrió una rotura del ligamento lateral externo en la rodilla derecha que le haría no estar disponible para 10 partidos, y en diciembre, David Alaba se rompe el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, una de las peores lesiones para un futbolista profesional y que le mantendría fuera hasta enero de 2025 (72 partidos perdidos). Jude Bellingham también sufrió una lesión en el hombro izquierdo en noviembre de 2023 de la que decidió no operarse en ese momento perdiéndose así tres encuentros, pero convivió con la dolencia durante 20 meses hasta que finalmente pasa por quirófano en verano de 2025.

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Temporada 2024/25; continua el calvario

En la temporada siguiente los problemas continuarían. Ferland Mendy encadenó problemas musculares durante todo el año, perdiéndose 22 encuentros y las lesiones de gravedad volverían a aparecer. El 6 de octubre de 2024, Dani Carvajal sufre una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha que le haría estar fuera en 56 partidos. Un mes después, el 9 de noviembre, Éder Militão vuelve a lesionarse, esta vez en la rodilla derecha con una rotura del cruzado anterior y afectación de ambos meniscos. En esta ocasión el brasileño se perdería 54 encuentros. En el tramo final del curso, David Alaba sufrió una nueva lesión en la misma rodilla que la temporada anterior con una rotura del menisco interno que le haría no estar disponible para 13 partidos.

Temporada 2025/26; el caso Kylian Mbappé

La temporada actual mantiene la acumulación de bajas pero con un mayor peso de las lesiones musculares. Ferland Mendy vuelve a ser uno de los jugadores más afectados con 27 partidos perdidos, mientras que Antonio Rüdiger sufrió a principio de temporada una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda, perdiéndose 11 encuentros. Dani Carvajal volvería a pasar por quirófano por un problema en la rodilla lesionada (12 partidos fuera), y Trent Alexander-Arnold se perdería 14 encuentros por una lesión muscular en el cuádriceps. El caso de Kylian Mbappé ha sido uno de los polémicos. El jugador francés tiene molestias en la rodilla izquierda desde diciembre de 2025, motivo de un esguince en la articulación, pero el diagnóstico erróneo de los cuerpos médicos del Real Madrid han agravado los dos periodos de baja que en total han sumado siete partidos. Jude Bellingham sufriría una lesión en el semitendinoso de la pierna izquierda el mes pasado y se perdería 9 partidos y Rodrygo Goes, con una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha este mes, estará fuera hasta la temporada siguiente. El último en caer ha sido Thibaut Courtois, con una rotura muscular en el cuádriceps hace 1 semana. Ya son tres temporadas consecutivas en las que el conjunto blanco ha sufrido varias lesiones de larga duración y numerosos problemas musculares que han impedido tener a todos los jugadores disponibles para las fechas importantes.