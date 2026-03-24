El veredicto del CTA sobre la expulsión de Fede Valverde en el Real Madrid - Atlético

Pablo Sánchez 24 MAR 2026 - 19:15h.

El Atlético responde al CTA por no dar explicaciones del penalti a Marcos Llorente: "Esperando"

No fue la única acción polémica del derbi madrileño

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Real Madrid y Atlético disputaron un emocionante derbi madrileño que terminó con victoria merengue por 3-2. Un duelo que, como era de esperar, no podía terminar sin alguna acción polémica que diera que hablar durante la semana. Fede Valverde fue el protagonista. El uruguayo fue expulsado tras una entrada por detrás sobre Álex Baena. Una falta y una decisión que dejaron muchas dudas al ver la repetición.

No pocas personas han puesto en duda la roja que vio Valverde por la entrada sobre Baena, pero la única certeza es que el jugador del Madrid fue expulsado y que se perderá la próxima jornada con su equipo. El equipo de Arbeloa tuvo que jugar los últimos minutos del derbi con un hombre menos por una decisión que generó bastante polémica.

La RFEF y el Comité Técnico de Árbitros, a través de su habitual publicación de 'Tiempo de revisión', también analizó la acción y la decisión tanto del árbitro como del VOR. Su veredicto final da la razón a ambas partes en su decisión.

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La conclusión del CTA

"El jugador local encima a este realizando una entrada por detrás, llegando tarde a la acción y contactando con la pierna y tobillo del adversario sin posibilidad real de ganar el balón", prosiguió.

"El colegiado sanciona la acción con tarjeta roja directa al interpretar que da una patada a un rival sin estar el balón a distancia de ser jugado empleando fuerza excesiva. La sala VAR confirma que el punto de contacto, la intensidad y la naturaleza de la acción son compatibles con juego brusco grave y decide no intervenir al considerar que no existe error claro y manifiesto en la decisión del campo. Para el CTA las decisiones adoptadas tanto en el terreno de juego como en el VOR fueron adecuadas", comunicó a través de sus redes sociales.