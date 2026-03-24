Ángel Cotán 24 MAR 2026 - 08:22h.

Este martes se difundirá la explicación del colectivo

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MadridEl derbi madrileño del pasado domingo aún colea. El Real Madrid se impuso en un partido repleto de alternativas, pero también cargado de polémica. En el Atlético de Madrid protestaron en numerosas ocasiones una posible pena máxima de Dani Carvajal sobre Marcos Llorente. Por su parte, el equipo blanco vio excesivo el castigo a Fede Valverde. Y mientras tanto, los árbitros apuestan por darle la razón a Munuera Montero.

En los micrófonos de El Partidazo de COPE, Isaac Fouto, experto en materia arbitral, avanzó la elección por parte del comité de expertos de las jugadas polémicas a analizar en el derbi del Santiago Bernabéu, así como la conclusión a la que ha llegado el CTA. No dejará satisfechos a madridistas ni colchoneros.

Los árbitros ignoran dos polémicas del Real Madrid - Atlético de Madrid

La citada fuente avanzó cuál será la jugada que será analizada en Tiempo de Revisión: "Mañana el Comité Técnico de Árbitros, en El Tiempo de Revisión que no falla ningún martes, va a analizar una de las jugadas polémicas de las que hubo es el derbi madrileño. Es esa acción entre Fede Valverde y Álex Baena. El CTA, mañana, le va a dar la razón a José Luis Munuera Montero y van a calificar esa patada como una expulsión justa al calificar que, el uruguayo, no tuvo en ningún momento la intención de jugar el balón".

Fouto, tras avanzar la noticia, recordó las acciones que no serán explicadas: "Como digo, es la única acción que se va a analizar mañana, elegida por el comité de expertos. No se va a analizar ese posible penalti del que hablaba Llorente de Carvajal ni tampoco el penalti pitado a favor del Real Madrid a Hancko"

Por último también avanzó el castigo que impondrá disciplina a Valverde: "Todo esto, a un par de día de que se sepa la sanción a Fede Valverde que, como ya explicamos anoche, se expone a dos partidos de sanción porque seguramente el Comité de Disciplina considere que no está a distancia el balón de ser jugado por Fede Valverde".