Ángel Cotán 23 MAR 2026 - 22:11h.

El capitán colchonero reclamó el penalti en varias ocasiones

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MadridNo fue un derbi madrileño tranquilo para José Luis Munuera Montero. El Real Madrid - Atlético de Madrid del pasado domingo tuvo de todo, y cómo no, también polémica. El equipo colchonero centró sus protestas al trencilla principal del partido en una acción concreta. La entrada de Dani Carvajal que retiró momentáneamente del campo a Marcos Llorente indignó a Koke.

El internacional colchonero rozó el tanto y acabó cayendo contra el suelo tras una tardía entrada del lateral madridista. La expedición rojiblanca no daba crédito y demandó una revisión VAR que nunca llegó. Munuera Montero reanudó el juego tras garantizar que Llorente se encontraba en buenas condiciones para continuar, pero Koke insistió en su queja hasta el final del choque.

Las cámaras de El Día Después de Movistar Plus captaron a la perfección los dos momentos en los que el capitán del Atlético de Madrid exigió la pena máxima. Primero, nada más producirse la acción; al final del choque, afeándole su entrada directamente a Carvajal.

Koke no da crédito con Dani Carvajal y Munuera Montero

La primera reacción de Marcos Llorente a la entrada de Dani Carvajal en el área madridista fue muy clara: "Vaya hostia, bro". De esta forma, el centrocampista exponía ante su capitán lo que había sentido tras un impacto que le obligó a retirarse momentáneamente del encuentro. Koke, tras escuchar a su compañero de equipo, respondió: "Ya, pero nunca las pitan. Ya van dos y ni han dudado".

El mediocentro colchonero fue más allá y se dirigió a Munuera Montero: "José, pero escucha, le ha pegado una hostia... ¿no?". El árbitro no atendió las protestas del jugador del Atlético de Madrid y el partido continuó con normalidad. No obstante, Koke prosiguió con sus quejas arbitrales con el partido ya finalizado y se dirigió directamente a Carvajal: "¿Y el penalti tuyo, Dani?".