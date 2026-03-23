Jorge Morán 23 MAR 2026 - 18:41h.

El Atlético estaba advertido de lo que podía ocurrir con el colegiado

El vídeo de Real Madrid TV sobre el arbitraje de Munuera Montero en el derbi: "Nefasto y escandoloso"

Compartir







Munuera Montero ha quedado señalado por lo ocurrido en el Bernabéu. El colegiado no dejó contento a ninguno de los dos equipos y mientras en el Real Madrid piensan apelar una de sus decisiones, en el Atlético se esperaban lo ocurrido. Aunque Koke y Simeone no quiere poner el foco en el arbitraje, como sí hizo Cardoso, lo cierto es que en el club rojiblanco no entienden algunas de sus decisiones.

Pero esto era algo que se veían venir. Antes del derbi madrileño, Munuera Montero quedó vinculado con el Atlético de Madrid por su aversión hacia el Real Madrid. Los blancos le habían señalado en varias ocasiones en su canal de televisión, culpándole de algunos resultados y destacando su distinta vara de medir cada vez que arbitraba a los madridistas. Y esto, en los rojiblancos, olía muy mal.

La advertencia al Atlético de Madrid

Según ha desvelado MARCA, en el Atlético de Madrid se esperaban que estas quejas de los madridistas provocaran el miedo en Munuera Montero. Y así acabó siendo. Los rojiblancos tienen muchas dudas con algunas de las decisiones, no sólo con el penalti de Carvajal a Llorente o con el de Hancko a Brahim, sino con muchos lances del juego que cayeron del lado madridista.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid apelará la roja a Valverde y creen que Munuera Montero no supo aislarse del contexto

Desde el Metropolitano no entienden la distinta vara de medir del colegiado. Mientras el Atlético acabó con 15 faltas cometidas, en el Real Madrid sólo figuran dos, siendo la primera de ellas en el minuto 62 de un partido en el que la intensidad estaba siendo la tónica dominante. A esto hay que sumarle la permisividad que tuvo Dani Carvajal, quién se marchó del Bernabéu sin tarjeta pese a protagonizar la dura entrada contra Llorente o una patada sin balón a Giuliano.

Unas situaciones que ha provocado la indignación dentro del club rojiblanco, como ha desvelado MARCA. Además, en el Atlético no entienden que sea el Real Madrid quién se queje de las decisiones de un Munuera Montero que vuelve a estar en el foco de los blancos.