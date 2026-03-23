Miguel Casado 23 MAR 2026 - 15:30h.

Los colchoneros cayeron 3-2 en el Bernabéu

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El Atlético de Madrid cayó derrotado en el Santiago Bernabéu en el tercer derbi de la temporada y lo cierto es que muchas voces colchoneras aludieron a los árbitros como uno de los motivos. Si bien el Cholo esquivó esa excusa y dejó en sus palabras postpartido una gran autocrítica, otros como Johnny Cardoso o Koke no dudaron en apuntar a los colegiados, igual que la afición, que según ha contado Nacho Donado en ElDesmarket, se siente "estafada".

El periodista especializado en la actualidad atlética ha participado junto a Dani Martidí en el videpodcast presentado por Rafa Mainez y no ha dejado escapar la oportunidad de expresar su opinión sobre el encuentro.

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"La gente del Atleti se siente estafada y está bastante harta ya de que sea una cosa tan repetida. Y, sobre todo, también de que estén tan indefensos", explicaba acerca de las decisiones de los trencillas que, anoche, según él, perjudicaron al Atleti.

"Mediáticamente no se les defiende lo que se debería y luego, también, porque el club tampoco se moja en este sentido. Yo por eso hablaba de que Simeone, para mí, honestamente y con todo el respeto, se equivoca diciendo que el árbitro no es determinante en el partido", apuntaba Nacho.

La autocrítica de Simeone sin apuntar a los árbitros

El técnico argentino aseguró que no creía "que el tema de no haber ganado haya sido por eso. Tuvimos la oportunidad de aprovechar situaciones del partido que fueron buenas para nosotros, no fuimos capaces de dar ese paso hacia delante y ganar un partido en el que creo que merecimos un poco más", unas palabras que no han gustado entre la afición.

"Es cierto que hay que ser autocrítico y que el Atlético de Madrid regaló prácticamente dos goles en el derbi, que perdió casi más por demérito propio que por mérito del Real Madrid, pero esa autocrítica yo creo que no tiene que llevarse por delante el papelón arbitral de ayer", añadía Donado en el formato de Mediaset Infinity.

"Creo que Koke estuvo irónico y creo que Cardoso estuvo muy acertado en sus críticas. Lamenté que no les acompañase Simeone y, por supuesto, que no les acompañe nada por parte del club", completaba el colaborador de ElDesmarque.