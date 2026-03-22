Fran Fuentes 22 MAR 2026 - 23:34h.

El Cholo explica las cosas que el Atleti pudo hacer mejor para ganar el encuentro

Johnny Cardoso se queja de la diferente vara de medir en el derbi: "No usó el criterio para los dos lados"

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Diego Pablo Simeone ha comparecido en sala de prensa tras la derrota del Atlético de Madrid frente al Real Madrid. El Cholo ha valorado el resultado del encuentro, aunque lo más llamativo ha sido que, si bien en otras ocasiones se mostró muy crítico con el colectivo arbitral, esta vez afirma con rotundidad que las diferentes polémicas en torno al arbitraje, con un penalti pitado a Brahim Díaz y otro posible no señalado a Carvajal sobre Marcos Llorente no han influido en el resultado del encuentro. En este sentido, ha llevado la contraria a su jugador Johnny Cardoso, que se mostraba muy crítico instantes antes. A continuación, sus palabras:

Los posibles penaltis: "No creo que el tema de no haber ganado haya sido por eso. Tuvimos la oportunidad de aprovechar situaciones del partido que fueron buenas para nosotros, no fuimos capaces de dar ese paso hacia delante y ganar un partido en el que creo que merecimos un poco más".

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Cómo ve Simeone a Lookman: "Viene creciendo, trabajando muy bien. Viene dándonos cosas diferentes en ataque y lo necesitamos de esa manera. Le ayudamos a crecer en la parte defensiva para que nos ayude, él tiene ese trabajo. Es un chico con un corazón enorme y una voluntad para aprender y mejorar enorme. Eso es buenísimo. Ojalá nos siga dando cosas como las de hoy".

Cardoso ha criticado la disparidad de criterios: "No me meto en esa situación porque no creo que haya interferido en el partido. Pudimos haber hecho más. Tenemos un partido para, después de ganar 1-0, controlarlo de otra manera. Pudimos defender mejor. Pudimos hacer más cosas. Tenemos rivales importantes por delante que juegan bien, y ante la mínima situación que permitas te van a hacer daño".

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¿Le parecen penalti las jugadas polémicas: "Estaba lejísimos en las dos jugadas. La verdad es que ni siquiera las vi todavía por televisión".

Qué faltó para controlar el partido: "Controlar más el juego, defender mejor de lo que defendimos, interpretar mejor las situaciones que se presebtaban para atacar de otra manera... no fuimos capaces, en ese momento del partido".

El roce de Simeone con un periodista: "Ya comenté, creo que por cuarta vez, lo que pasó, no tengo mucho más que decir".