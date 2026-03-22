Jorge Morán 22 MAR 2026 - 21:46h.

El jugador del Atlético se quejó de la entrada de Carvajal

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Primera polémica del derbi madrileño. El Atlético de Madrid se quejó airadamente después de una acción que tuvo a Marcos Llorente y Dani Carvajal como protagonistas. El lateral del Real Madrid, que fue la gran sorpresa del once de Arbeloa, se llevó por delante al defensor español en una jugada que terminó con una gran parada de Andrey Lunin y con el rojiblanco doliéndose de un golpe en su cabeza.

Un derbi en el que la intensidad está siendo la tónica dominante en los primeros minutos en el Bernabéu. Y si el Madrid tuvo la primera del partido en una espectacular jugada de Fede Valverde, el Atlético respondió al minuto en una jugada en la que pidieron penalti y que ha generado muchas dudas entre los aficionados.

¿Por qué no fue penalti de Carvajal a Llorente?

Todo comenzó por la banda derecha del Bernabéu en una gran conexión entre Giuliano, Griezmann y Marcos Llorente. El lateral español se plantó ante el portero, disparando con potencia en un lanzamiento ante el que Lunin sacó una mano espectacular, saliendo el balón disparado hacia la portería. Tras el disparo, Carvajal llegó con dureza, derribando al lateral rojiblanco y provocando su golpe con la cabeza en el césped, pero la dirección hacia la que salió la pelota es, según Iturralde, la clave de porque no es penalti.

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"Es residual porque le pega con el cuerpo, el árbitro considera que es residual y que es sólo un golpe", comenzó explicando el ex colegiado en Carrusel Deportivo. "Si el rechace de Lunin fuera hacia delante dejaría de ser residual porque quitas a Llorente de la jugada. Al chutar y cogerla Lunin, sólo podría ser penalti si hay amonestación", señala.

Además, como explica Iturralde, ni el árbitro ni el VAR consideraron la entrada como temeraria. "Carvajal va muy fuerte, pero va por delante con el cuerpo y una vez que chuta Llorente le derriba. Eso está claro, pero sólo podría ser penalti si es temeraria y sólo puede ser temeraria si hay amonestación", zanjó.