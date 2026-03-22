Jorge Morán 22 MAR 2026 - 19:47h.

Carvajal sustituirá al inglés en el lateral derecho

Vinicius, con sed de venganza contra Simeone: Arbeloa, el artífice de su resurrección

Compartir







Álvaro Arbeloa ha sido el primero en dar a conocer a sus elegidos para el partido contra el Atlético de Madrid. El técnico repitió el once que viene brillando en los últimos partidos, pero con la única novedad de Dani Carvajal por Trent Alexander-Arnold, además de la de Courtois por Lunin por lesión. Y esto, según ha desvelado MARCA, se debe a un castigo disciplinario del técnico de Salamanca.

Desde el primer día que llegó al banquillo del Real Madrid, Arbeloa dejó claro que tendría una serie de normas que los futbolistas no podían saltarse. Una mano dura que encajó bien en el vestuario y que ha vuelto a quedar palpable en el derbi madrileño.

El castigo de Arbeloa a Trent

Según las informaciones del diario MARCA, la decisión se tomó esta misma semana durante una sesión previa al derbi madrileño. Arbeloa trabajó durante estos días con la idea de saltar al Bernabéu con el mismo once, quitando a Courtois, que conquistó el estadio del Manchester City, pero todo cambió de un día para otro.

Trent Alexander-Arnold no llegó a tiempo al comienzo de un entrenamiento de esta misma semana, algo que no gustó nada a un Arbeloa que aplicó un castigo disciplinario. El técnico del Madrid demostró tener mano dura y no dudó en sentar al inglés cuando mejor lo estaba haciendo con el conjunto blanco. Una decisión que demuestra el orden que el técnico de Salamanca quiere tener en el vestuario, dando prioridad a la disciplina por encima de lo deportivo.

Alineaciones de Real Madrid y Atlético de Madrid