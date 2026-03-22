Jorge Morán 22 MAR 2026 - 17:06h.

Después de más de 300 partidos, en el derbi ha pasado de todo

Las 10 bajas confirmadas de Arbeloa y Simeone para el Real Madrid-Atlético

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Real Madrid y Atlético de Madrid se vuelven a ver las caras. Lo que para muchos es considerado el mejor derbi de Europa, y no es para menos después de ser dos equipos de la misma ciudad que han disputado dos finales de Champions League, siempre deja imágenes que pasan a la historia. Algo que con más de 300 enfrentamientos, no es para menos.

Y sino que se lo digan a Álvaro Arbeloa. El recién llegado al banquillo blanco viene de eliminar a Mourinho y a Pep Guardiola, y ahora tiene que verse las caras con otro de los mejores entrenadores del mundo, el Cholo Simeone. Será el noveno entrenador al que se enfrenta el argentino desde que está en el banquillo del Atlético. Pero además de esto, hay muchos goles que son historia del derbi madrileño.

Las mejores curiosidades del Real Madrid vs Atlético

Aunque no era un futbolista muy goleador, Arbeloa protagonizó ante el Atlético el mejor gol de su carrera. El ahora entrenador del Real Madrid recibió, recortó y colocó la pelota con su izquierda dentro de la portería. Pero lo más gracioso y que demuestra como cambia la vida, es que ese pase lo recibió de Xabi Alonso, al que sucedió como entrenador.

Y si de entrenadores va la cosa, hay uno que está mandando currículums para ser el que sustituya a Simeone. Fernando Torres se marchó del Atlético siendo sólo un crío y sin ganar al Madrid, pero en su vuelta, en 2015, marcó un doblete y eliminó a los blancos de la Copa del Rey. Algo histórico en ese momento.

Pero para historia la que hicieron Ronaldo Nazario o Raúl González Blanco. El brasileño tiene en su vitrina ser el gol más rápido de un derbi madrileño, marcando a los 17 segundos de comenzar el partido. Por su parte, el español tiene el récord de ser el futbolista más joven en anotar un gol en un derbi, el día de su debut, con apenas 17 años y 143 días.

Y si hay un día que los atléticos recordarán será el derbi en el año 2013. Un gol de Miranda en el Bernabéu sirvió para silenciar el templo del Real Madrid y acabar así con una sequía que se alargaba desde hace 14 años.