Arbeloa y Simeone podrían contar con hasta 11 bajas en el Santiago Bernabéu

Los cuatro jugadores del Real Madrid que estaban en la prelista de España y se han quedado fuera

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El derbi del próximo domingo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid estará marcado por las bajas. Un mínimo de seis, un máximo de once. Álvaro Arbeloa y Diego Pablo Simeone terminarán de disipar sus dudas durante sus respectivas sesiones de entrenamiento del sábado después de una semana de máxima exigencia marcada por sus partidos europeos en Mánchester y Londres, respectivamente.

Las bajas del Real Madrid en el derbi

El cuadro blanco es uno de los más castigados por las bajas esta temporada. Ni siquiera el cambio de preparador físico ha aliviado la enfermería. Para el derbi del domingo, Arbeloa cuenta con las bajas seguras de Courtois, Rodrygo, Dani Ceballos y Mendy, que están lesionados.

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Además, hay tres jugadores que tienen el cartel de duda: Militao, Alaba y Bellingham. Los dos primeros aún no están del todo recuperados de sus lesiones musculares y todo apunta a que no entrarán en la convocatoria. En cuanto a Bellingham, sí viajó con el equipo a Londres y podría reaparecer algo antes de lo esperado, aunque en ningún caso sería como titular.

La buena noticia para el Real Madrid es que Álvaro Carreras y Raúl Asencio ya están recuperados. El lateral, de hecho, tiene serias opciones de ser titular en caso de llegar a buen nivel físico, ya que la opción de Fran García no termina de convencer mucho a Arbeloa.

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Bajas del Atlético de Madrid en el Bernabéu

Simeone también tiene un ojo pendiente en la enfermería. El técnico no podrá contar seguro con Pablo Barrios ni con Rodrigo Mendoza, que están lesionados y dejan un agujero importante en el centro del campo.

Además, todo apunta a que Oblak y Pubill tampoco llegarán a tiempo, aunque de momento tienen el cartel de duda. El portero sufre molestias en el costado y se ha perdido los dos últimos encuentros, mientras que el central vio el partido ante el Tottenham desde el banquillo y se ha quedado fuera de la convocatoria de España para el próximo parón. Si se confirman sus bajas, el Atlético acudiría al Bernabéu con cuatro ausencias importantes.