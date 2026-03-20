Convocatoria de España para los amistosos ante Serbia y Egipto: novedades y ausencias

Joan García, Mosquera, Soler, Barrenetxea y Víctor Muñoz, novedades

Cuánto cuesta y dónde comprar la segunda equipación de la Selección Española para el Mundial con aires retro

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Luis de la Fuente ha dado a conocer este viernes la convocatoria de España para el próximo parón de selecciones de marzo. Un parón marcado por la cancelación de la Finalíssima y en el que la selección se medirá finalmente a Serbia y Egipto en dos partidos de carácter amistoso y sin nada en juego pero que se antojan claves para el seleccionador, ya que serán los dos últimos antes de conocer la lista para el Mundial 2026.

El seleccionador ha armado una lista formada por nada menos que 27 futbolistas, entre las que se incluyen cuatro guardametas para intentar apagar el debate de la portería. Es decir, que en condiciones normales debería hacer cuatro descartes antes de cada encuentro.

Las grandes novedades de la convocatoria son Joan García, Cristhian Mosquera, Carlos Soler, Barrenetxea y Víctor Muñoz. Especialmente reseñable es la entrada de Joan junto a otros tres porteros, aunque alguno tendrá que caer descartado en cada uno de los partidos. También llama la atención la primera llamada a Víctor Muñoz gracias a su gran curso en Osasuna.

Por contra, se han quedado fuera jugadores como Marc Pubill, Dani Carvajal, Le Normand, Vivian, Aleix García o Morata, candidatos o habituales en las últimas convocatorias. Tampoco están los lesionados Mikel Merino, Pablo Barrios, Fabián, Isco, Samu Omorodion ni Nico Williams, con muchas opciones de acudir al Mundial en caso de llegar en buenas condiciones físicas.

Convocatoria de España en el parón de marzo