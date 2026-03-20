Jorge Morán 20 MAR 2026 - 11:27h.

El presidente de la CONMEBOL se mostró molesto con España

Qué pasará con las entradas de la Finalissima y cuánto dinero pierde cada Federación por no jugar el partido

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Sigue la polémica con la suspensión de la Finalissima. El encuentro entre el campeón de la Eurocopa (España) y el de la Copa América (Argentina) no se disputará en Qatar por el conflicto bélico en Oriente Medio. Y aunque no se ha dejado de buscar una sede que convenciera a ambas partes, finalmente esto no ha sido posible.

Una situación que ha provocado un gran cabreo en la CONMEBOL, llegando a desacreditar a nuestra selección y regalando el título para la sudamericana. "Argentina es bicampeona de la Finalissima. España no se presentó a jugar", dijo el presidente Alejandro Domínguez en una entrevista en Radio La Red. Unas declaraciones sin fundamento pues el partido no se disputó, por lo que ninguno de los dos países puede señalarse como campeón.

Distintas opiniones con la sede de la Finalissima

Este 'cabreo' de la CONMEBOL llega por las distintas posturas que ambos países mantienen sobre la cancelación de la Finalissima. Y es que unos y otros culpan al contrario, señalándole como el factor clave para que el partido finalmente no se dispute.

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Desde la UEFA aseguran que intentaron de todo para salvar el evento. Apuntan a que ofrecieron el Bernabéu como escenario, pero la selección argentina no estaba dispuesta. Más tarde llegaron a pensar una fórmula a doble partido, con la ida en España y la vuelta en Argentina, algo que se descartó. En último intento se buscó una sede neutral en Europa, pero todo ello fue descartado.

Mientras, desde la AFA y CONMEBOL niegan esto. Aseguran que estaban dispuestos a jugar y que incluso propusieron un cambio de fecha al 31 de marzo, pero que fue la UEFA la que negó esta posibilidad por falta de encaje en el calendario de nuestro continente.