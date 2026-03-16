Lucas Gatti Argentina, 16 MAR 2026 - 12:01h.

Todos los detalles económicos tras la cancelación del gran partido

Así están las sedes de España para el Mundial 2030: dos renuncias, dos candidatas y cuatro estadios en duda

Compartir







La Finalissima quedó suspendida. Tanto la UEFA como la CONMEBOL no se pusieron de acuerdo en la fecha, ni en la sede, y la madre del fútbol europeo tomó la decisión de cancelar el partido entre España y Argentina, programado inicialmente para el 27 de marzo en Doha, Qatar.

A raíz del conflicto bélico, Qatar perdió su condición de anfitrión y rescindió el contrato firmado con la confederación europea, encargada de organizar esta segunda edición del torneo. No obstante, todas las entradas fueron vendidas para el encuentro que se iba a disputar en el estadio Lusail y ya se sabe qué pasará con ellas.

El 26 de febrero pasado, se habían puesto a la venta 88.966 tickets para españoles y argentinos que se agotaron en apenas dos horas, marcando un récord de demanda. Tras la suspensión del encuentro, la organización qatarí informó que hará un reembolso integro a cada aficionado por el valor nominal de las entradas obtenidas por la misma vía que las adquirió, en su mayoría abonadas con tarjeta de crédito en el sitio oficial.

“Debido a las interrupciones en el espacio aéreo y las restricciones de viaje que aún afectan la capacidad de muchos hinchas, jugadores y directivos para viajar, se ha acordado reubicar el partido en este momento es la medida más apropiada. El Comité Organizador Local espera tener la oportunidad de albergar eventos de la UEFA y la CONMEBOL en el futuro”, explicó Qatar.

PUEDE INTERESARTE España ya tiene rival para disputar un amistoso en lugar de la Finalissima

"Todos los aficionados que compraron entradas para el Qatar Football Festival recibirán automáticamente reembolsos completos dentro de los 30 días al método de pago original", informaron desde la organización, y agregaron "si no se ha recibido un reembolso después de este período, se anima a los aficionados a contactar a support@tickets.roadtoqatar.qa para obtener asistencia".

Según pudo averiguar ElDesmarque, las aerolíneas Qatar Airways, Emirates y Etihad le harán un reembolso total a los viajeros que hayan comprado pasajes para volar hacia Doha para ver el partido porque está cerrado el espacio aéreo.

PUEDE INTERESARTE Luis de la Fuente incluye a cinco jugadores del Real Madrid en la prelista de España previa al Mundial

El 'Qatar Football Festival', que iba a durar cinco días, también incluía los amistosos de Egipto-Arabia Saudí y Qatar-Serbia, el 26 de marzo; Egipto-España y Arabia Saudí-Serbia, el 30 de marzo; y Qatar-Argentina, el 31 de marzo que quedaron suspendidos.

Por otra parte, el Fondo qatarí iba a abonar un monto histórico para organizar este partido. Solo por disputar la Finalissima, tanto la RFEF como la AFA tenían garantizados ingresos por tres millones de euros por selección. A esa cifra, se sumaban los amistosos adicionales, que en torneos de este tipo suelen generar pagos cercanos a los dos o cuatro millones por elenco. Además, hay que añadir el ingreso por la televisación del encuentro y una logística que asumía Qatar como organizador: desplazamientos, alojamientos y seguridad. Se especulaba un total de 11 millones de euros para cada selección.

La suspensión del partido no solo prohibió el choque de campeones antes del Mundial 2026, sino que generó una batalla entre las dos confederaciones, producto de la publicación de fuertes comunicados, en los cuales se echan la culpa uno al otro. El vínculo entre UEFA y AFA terminó de romperse por la suspensión de la Finalissima y dejó la pérdida de millones de euros de ingreso para ambas selecciones.