La Coruña y Málaga ya han renunciado; Valencia y Vigo se postulan como sustitutas

Por qué el Deportivo de La Coruña no quiere remodelar Riazor para el Mundial 2030

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Faltan poco más de cuatro años para que España, junto a Portugal y Marruecos, acoja el Mundial 2030. Será un torneo especial, con 48 selecciones y con tres partidos inaugurales al otro lado del Atlántico. En un principio, la RFEF anunció que nuestro país tendría 11 sedes, pero desde entonces hay dos ciudades que han renunciado a la cita, dos candidatas como Vigo y Valencia luchando por entrar en la terna y varios estadios que tienen el cartel de duda por distintos motivos.

Todas las sedes del Mundial 2030

En julio de 2024, la RFEF publicó un comunicado oficial en el que anunciaba que el Mundial 2030 contaría con 11 sedes en España, seis en Marruecos y tres en Portugal.

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Las 11 sedes de España, en teoría, iban a ser las siguientes: Anoeta, Camp Nou, Gran Canaria, La Cartuja, La Rosaleda, Metropolitano, Nueva Romareda, RCDE Stadium, Riazor, San Mamés y Santiago Bernabéu.

Portugal contaría con tres sedes: Da Luz, José Alvalade y Do Dragao. Y en Marruecos habría seis sedes más en Casablanca, Rabat, Fez, Marrakech, Tánger y Agadir. Además, los tres partidos inaugurales se disputarán, en teoría, en Argentina, Paraguay y Uruguay.

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Dos renuncias confirmadas en España

La FIFA elaboró entonces un dossier en el que ponía distintas puntuaciones a todos los estadios, valorando la infraestructura del recinto, su capacidad, la capacidad hotelera de la ciudad y sus conexiones, entre otras muchas cosas. A partir de ahí, empezaron a surgir las primeras dudas con algunas sedes, pero también las primeras polémicas.

Y durante los últimos meses, también han llegado ya dos renuncias. En julio de 2025, Málaga confirmó su renuncia a acoger partidos del Mundial debido la complejidad para reformar La Rosaleda, que necesitaba una gran obra para alcanzar los 42.000 espectadores que exige la FIFA. Este 16 de marzo, A Coruña también ha renunciado a ser una de las sedes tras varios meses plagados de dudas, con la negativa por parte del Dépor a remodelar un estadio que se le iba a quedar demasiado grande después del torneo.

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Mestalla y Vigo, candidatas al Mundial 2030

Mientras tanto, hay dos ciudades que se han postulado con fuerza para entrar en la lista de sedes: Vigo y Valencia. El Nou Mestalla tiene muchísimas opciones de estar entre los estadios definitivos para la cita, ya que la previsión es inaugurarlo en verano de 2027 y tendrá una capacidad cercana a los 66.000 espectadores. Será, junto a La Romareda, uno de los estadios más nuevos del Mundial.

En cuanto a Vigo, su candidatura ha estado salpicada por la polémica. El alcalde de la ciudad lleva muchos meses presionando para que Balaídos sea una de las sedes, más aún después de una filtración en la que los responsables modificaron las puntuaciones de varios estadios hasta dejar fuera a la ciudad gallega. El estadio está ahora mismo en obras en uno de sus fondos, pero necesitaría otra obra aún mayor para alcanzar los 42.000 espectadores, por lo que su presencia no está tan clara como la de Valencia.

Los estadios de España que están en duda para el Mundial

Durante los últimos días, la FIFA ha estado visitando varios estadios españoles para analizar su situación actual y sus avances de cara a la cita de 2030. Los 11 candidatos iniciales se han quedado en nueve tras las renuncias de Málaga y La Coruña, aunque Valencia y Vigo se postulan para sustituirles. Aún así, hay varios recintos cuya presencia aún sigue en el aire.

El Santiago Bernabéu, el Camp Nou, San Mamés, La Cartuja y La Romareda son los cinco estadios que tienen garantizada su presencia en la cita mundialista, al menos a priori. Los dos primeros, de hecho, son candidatos a albergar la final, cuya designación tampoco está ni mucho menos clara.

Por contra, hay cuatro recintos que no tienen garantizada su condición de sede para el Mundial: Metropolitano, Anoeta, Gran Canaria y RCDE Stadium.

Desde el Atlético de Madrid ya se ha insinuado que podrían renunciar al Mundial para, a cambio, tener opción de acoger conciertos durante ese verano, que le garantizarían un plus económico mayor respecto a acoger el torneo. Además, su posible renuncia evitaría que hubiera dos estadios en una misma ciudad.

En San Sebastián están obligados a realizar una pequeña reforma, pues Anoeta ronda los 40.000 espectadores y necesitaría cerca de 2.000 asientos más. Su capacidad hotelera y su cercanía con Bilbao deja su presencia en el aire.

Con el estadio del Espanyol pasa algo similar, pues caben actualmente 38.500 personas y tienen que ganar casi 4.000 asientos para cumplir con los requisitos de la FIFA. Además, también estará condicionado por su cercanía con el Camp Nou.

Y en Gran Canaria, han surgido dudas durante las últimas semanas. El estadio tiene un proyecto de reforma y ya se están acometiendo trabajos en uno de sus fondos. La idea es cerrarlo por completo, construir un anillo superior y elevar una cubierta completa, con 2028 como fecha clave para el izado de dicha cubierta. La visita este lunes de la FIFA a la ciudad podría ser clave para actualizar su situación.