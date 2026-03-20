Cuánto cuesta y dónde comprar la segunda equipación de la Selección Española para el Mundial con aires retro

Saray Calzada 20 MAR 2026 - 09:56h.

La Selección ya sabe cuál será la segunda equipación para el Mundial

Bernal, Asensio, Pubill, Álex Jiménez y Gonzalo, los nombres que se pueden colar en la lista de Luis de la Fuente

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La Selección Española ya tiene un ojo puesto en el Mundial de este verano. Antes de eso hará dos amistosos en el mes de marzo tras cancelarse la Finalissima. Justo antes de conocer la penúltima lista de convocados de Luis de la Fuente, la RFEF ha publicado la que será la segunda equipación de España para el torneo mundialista.

Parece que lo antiguo se ha puesto de moda. Lo está demostrando LALIGA con la campaña de la camiseta retro de equipos de Primera y Segunda División para una determinada jornada y ahora la Selección ha seguido su estela. "La segunda equipación de España se inspira en la tradición literaria del país y está diseñada para ayudar a los jugadores en condiciones de calor extremo", decían sobre la camiseta.

Tendrá un recuerdo para los más nostálgicos. "El icónico logo del trébol de Adidas regresa a la Copa del Mundo 36 años después como sello de una colección inspirada en la estética de los 90".

"El diseño de la nueva segunda equipación de España toma como referencia la rica tradición literaria del país. Sobre una base en blanco roto, que evoca el color de una página, el diseño incorpora un patrón integral en tono pirita inspirado en los dibujos y grafismos presentes en los libros y manuscritos clásicos. Además, las mangas y el cuello incorporan detalles en dorado y burdeos, mientras que la inscripción “ESPAÑA” en la parte posterior del cuello, con la distintiva letra Ñ, celebra el idioma español y su herencia cultural".

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¿Cuándo sale a la venta y cuánto cuesta?

Para los que quieran comprarla ya podrán hacerlo a partir del viernes 20 en las tiendas oficiales de Adidas y de la RFEF. En cuanto a los precios, varían dependiendo de lo que compres. La más cara es la camiseta sin serigrafiar de manga larga, 160 euros. Esta misma de manga corta, 150. Si la compras con el nombre de algún jugador son 125.

Los pantalones los hay de dos tipos. De color rojo tirando a granate por 45 euros. También los hay del mismo color de la camiseta por el mismo precio. Si decides comprar la equipación completa puede llegar a alcanzar casi los 200 euros.