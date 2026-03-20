Saray Calzada 20 MAR 2026 - 06:32h.

Roberto Gómez avanzaba el jugador al que Luis de la Fuente confía recuperar de cara al Mundial

Jorge de Frutos, sus posibilidades de ir al Mundial con la Selección Española y la "culpa" de Íñigo Pérez

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La Selección Española se concentra a finales de marzo para disputar dos amistosos. Es la última fecha que hay antes del Mundial y hay muchas ganas de ver la lista de convocados que da Luis de la Fuente. Se intuye que de esta a la siguiente habrá pocas modificaciones si las lesiones así lo permiten. En ElDesmarque madrugada, Roberto Gómez ha avanzado algunos nombres que sí y que no van a estar en la convocatoria que dé el seleccionar este mismo viernes.

Hay muchos nombres que están en el aire. Marc Pubill o Joan García son dos jugadores que están haciendo una gran temporada con sus clubes y muchos esperan que estos estén. Roberto Gómez confirmó en el programa que el portero del FC Barcelona no iría en la lista y tenía dudas con respecto al central del Atleti. El que sí asegura que estará será Marcos Llorente.

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Luis de la Fuente no pierde la esperanza

El periodista iba más allá y ya hablaba de la lista de cara al Mundial. Aseguraba que hay un jugador al que el seleccionar está esperando recuperar para poderle convocar y llevárselo a Estados Unidos. "Hay un futbolista al que está esperando Luis de la Fuente y que es un sorpresón, lo que pasa es que no está jugando nada. Álvaro Morata", terminaba diciendo Roberto Gómez.

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Luis de la Fuente no ha escondido cuando le han preguntado por el delantero que le quiere en su equipo e incluso en momento en los que no ha tenido buen rendimiento le ha llevado. Para él, Álvaro Morata es uno de los pilares en los que se sustenta el vestuario de la Selección, además del capitán. Su rendimiento en el Como deja mucho que desear y no está siendo titular y apenas está disputando minutos. Ha marcado solo un gol y ha dado dos asistencias en lo que va de temporada en todas las competiciones. Mucho tendría que mejorar en esta recta final para que su convocatoria para un Mundial pueda estar justificada por rendimiento.