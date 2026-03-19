Miguel Casado 19 MAR 2026 - 18:29h.

Este viernes, la lista definitiva de España para el parón de marzo

España fija el amistoso que sustituye a la Finalissima: estadio, rival y fecha

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La Selección Española jugará este mes de marzo dos partidos amistosos en el parón programado por la FIFA. La visita de Serbia al Estadio de la Cerámica ya está fijada para el próximo 27 de marzo, pero aún falta que se confirme el segundo duelo de la semana, que todo apunta que será contra Egipto. Para los encuentros, que servirán como preparación para el Mundial del próximo verano.

Luis de la Fuente anunciará la lista de jugadores este viernes por la mañana y, según As, la última prelista del seleccionador incluye varios nombres que no se esperarían en un primer momento.

Las sorpresas de De la Fuente

La defensa acoge dos de los nombres que pueden sorprender. Marc Pubill está ante la oportunidad de vestir por primera vez la elástica nacional. Su crecimiento en el Atlético de Madrid, donde se ha ganado la titularidad a pulso, le coloca como uno de los favoritos para entrar en la zaga de La Roja. Y si a ello le sumamos el mal momento que viven algunos de los habituales en las listas de De la Fuente, todo apunta a que el '18' rojiblanco entrará.

En el lateral derecho, otra de las posibles novedades. Y es que si en el carril izquierdo parece seguro que Cucurella y Grimaldo serán los convocados -Carreras, que está en la prelista, tendrá que esperar-, en el otro costado la cosa no está tan decidida. Pedro Porro ha sido el titular en los últimos parones y con Dani Carvajal aún hay dudas, pues no está todavía al 100%. Ahí entra en juego Álex Jiménez, canterano blanco que milita en el Bournemouth. Su buen año ha llamado la atención del seleccionador, que le podría dar una oportunidad en este mes de marzo.

Más adelante, en el centro del campo, se abre una ventana para Marc Bernal. El joven jugador del Barça está ganando cada vez más protagonismo en el equipo de Hansi Flick y su química con Pedri y Fermín, dos piezas importantes de España, es una baza que juega a su favor. Las bajas de Fabián y Mikel Merino, fijos en las alineaciones de Luis de la Fuente, ayudan. Como también lo hacen para Marco Asensio, que se ha reencontrado con su mejor versión en Turquía.

El ex del Real Madrid lleva 13 goles y 13 asistencias este curso, unas cifras que le dan opciones de volver al combinado nacional casi tres años después.

Y si seguimos escalando, nos encontramos con los nombres de Gonzalo García y Víctor Muñoz. El extremo de Osasuna ha encontrado en los problemas físicos de Nico Williams una oportunidad para entrar en la convocatoria española. Su desequilibrio ha llamado la atención y quién sabe si mañana podría estar en la relación de futbolistas seleccionados.

El ariete merengue, por su parte, ha demostrado con su club que tiene el gol entre ceja y ceja y la posición del '9' siempre ha estado a debate en España. Ferran y Oyarzabal parecen indiscutibles, pero García podría convertirse en una alternativa para De la Fuente en partidos desatascados, pues su capacidad rematadora está al alcance de pocos. Y en la sub 21 dan buena fe de ello.