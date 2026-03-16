Ángel Cotán 16 MAR 2026 - 14:20h.

Será el encuentro que sustituya al duelo que debía jugarse en Catar y habrá otro

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MadridA expensas de oficialidades, la Selección Española ha conseguido cerrar el amistoso que sustituirá a la Finalissima. Según ha podido conocer ElDesmarque, España se medirá el próximo viernes 27 de marzo a Serbia. Además, el encuentro ya tiene sede y se disputará en el estadio de La Cerámica, feudo que pertenece al Villarreal CF.

Se espera que la Real Federación Española de Fútbol lo confirme en las próximas horas. Este parón de selecciones cobra especial relevancia, pues se perfila como la última prueba de toque antes de la gran cita mundialista.

El España - Serbia por la Finalissima, en La Cerámica

No será el único encuentro amistoso que disputará 'La Roja' en el inminente parón internacional. Eso sí, será el primero de los dos choques que pondrán a prueba a España. La Federación, según avanza nuestro compañero Rafa Mainez, buscó con rapidez un estadio que se adaptase a este contexto de urgencia y el Villarreal no ha dudado en ofrecer todo tipo de facilidades a la RFEF.

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Será el primer partido de la selección tras la gran remodelación llevada a cabo en estos últimos años en el estadio de La Cerámica. Sin embargo, el campo del Villarreal ya ha acogido tres partidos internacionales, aunque bajo su anterior denominación de El Madrigal. El primero se disputó en junio de 1999 con San Marino como rival, el segundo partido fue un amistoso ante Chile en noviembre de 2008 y el tercero otro amistoso ante Suiza en junio de 2018. A expensas de oficialidades, el estadio de La Cerámica el encuentro amistoso ante Serbia será el cuarto que dispute la Selección Española en suelo villarrealense.

¿Qué ocurrió con el partido contra Argentina?

La UEFA propuso trasladar el partido al Santiago Bernabéu de Madrid, donde España actuaría como local, opción rechazada por la AFA con respaldo de la Conmebol. Argentina sugirió como alternativa jugar en el Estadio Monumental en Buenos Aires, mientras que otras sedes consideradas, como Roma o Lisboa, tampoco prosperaron. Incluso se planteó un aplazamiento hasta después del Mundial, pero la falta de disponibilidad de España hizo imposible esta opción.