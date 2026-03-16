El Sevilla tiene, por números, la defensa más vulnerable de LALIGA

Álvaro Borrego 16 MAR 2026 - 13:59h.

El equipo ha encajado más de dos goles en 15 ocasiones

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La dolorosa derrota sufrida en el Camp Nou convierte al Sevilla FC, a expensas de lo que hagan Rayo Vallecano y Levante este lunes, en la defensa más goleada de LALIGA. Con los cinco encajados frente al FC Barcelona, los de Matías Almeyda han recibido un total de 47 dianas, empeorando los registros de Elche (45), Oviedo (44), Mallorca (45), Girona (43) o el propio conjunto granota (45). Un bagaje que deja clara la vulnerabilidad de la retaguardia sevillista, por números la peor de la competición. Teniendo peores estadísticas incluso que los tres equipos que actualmente ocupan las posiciones de descenso.

Mucha culpa de ello la tienen las goleadas sufridas. Hasta en quince ocasiones ha encajado al menos dos tantos y en seis de ellas le metieron más de tres goles. Por poner algunos ejemplos, el Mallorca le ha metido 7 goles en dos partidos. El Betis y el Elche, cuatro en dos compromisos. Especialmente dolorosas han sido las goleadas sufridas ante el Levante (0-3), en Son Moix (4-1) y en el Camp Nou (5-2), todas ellas en este 2026. Sus números tampoco mejoraron en la Copa del Rey, donde recibió goles en los tres encuentros que disputó, dos de ellos ante rivales semi profesionales.

Esa vulnerabilidad se refleja en la poca capacidad para mantener su portería a cero. En este 2026 el Getafe ha sido el único incapaz de perforar las redes sevillistas. Únicamente en cinco ocasiones (de 31 posibles) se quedó el Sevilla FC sin encajar gol y eso que Vlachodimos está siendo la mejor noticia del curso, salvando a su equipo semana tras semana. Al menos el conjunto hispalense ha logrado equilibrarlo con su acierto goleador, pues es el octavo equipo de LALIGA que más tantos ha anotado (37), superando, de largo, a todos sus rivales directos.