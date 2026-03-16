Basilio García Sevilla, 16 MAR 2026 - 11:06h.

El defensor navarro no jugó en el Camp Nou y no llegará a los 25 partidos

Azpilicueta y el 30 de junio: "Ya iré moviendo, día a día se disfruta todo mucho más"

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Ya no hay que hacer cuentas ni esperar a ver si ve una tarjeta amarilla más que acarree suspensión. César Azpilicueta no va a renovar de manera automática con el Sevilla FC, ya que no cumplirá con la cláusula que le aseguraba la continuidad un año más si jugaba un número determinado de partidos.

El central navarro no va a llegar definitivamente a las 25 apariciones en esta temporada, pero no ha sido como se esperaba. Finalmente, Matías Almeyda decidió darle descanso este domingo en la visita al FC Barcelona, reservándole para llegar en condiciones al partido ante el Valencia CF del próximo sábado, mucho más asequible y clave para el futuro del Sevilla.

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Todo hacía indicar que Azpilicueta se perdería algún partido hasta final de temporada por sanción, ya que tiene cuatro amarillas y está a punto de ser sancionado por acumulación de amonestaciones, pero al final no ha sido así. El zaguero estuvo a punto de lesionarse en el partido de la pasada semana ante el Rayo Vallecano, aunque las pruebas a las que se sometió el lunes demostraron que no había lesión, regresando a los entrenamientos con normalidad.

Con todo, en la siempre complicada visita al Camp Nou fue reservado, la defensa hizo aguas y pronto se puso el partido de cara para el FC Barcelona, así que ni Javi Martínez ni Almeyda decidieron arriesgar y el navarro vio el partido entero desde el banquillo. Además, podrá jugar en el futuro sin la presión de ver una amarilla y quedarse sin renovar.

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Toca negociar

Así las cosas, la continuidad de Azpilicueta en el Sevilla tendrá que ser tratada en los despachos en las próximas semanas, toda vez que no renovará automáticamente. El club valora su jerarquía en el vestuario y el entrenador su desempeño sobre el césped. De hecho, al equipo le va mucho mejor cuando juega que cuando no.

Mientras tanto, el jugador aseguró en una entrevista reciente concedida a ElDesmarque que no está pensando de momento en la temporada que viene. “A día de hoy acabo el contrato el 30 de junio, esa es la realidad. Luego ya iré moviendo, pero día a día yo creo que se disfruta todo mucho más”, comentaba. Asunto a tratar para Antonio Cordón.