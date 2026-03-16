Ángel Cotán 16 MAR 2026 - 12:12h.

La Selección jugará dos amistosos

La Finalissima entre España y Argentina, cancelada de forma oficial

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MadridLuis de la Fuente perfila su próxima lista. Tras intensos meses de competición de clubes, las selecciones vuelven a aparecer con el primer parón internacional de 2026, es decir, en año de Mundial. Una vez confirmada la cancelación de la Finalissima, España continuará con su preparación mundialista con dos amistosos y una convocatoria especial.

El seleccionador español tiene su grupo bien definido, por lo que los candidatos a irrumpir de última hora en el gran torneo de este verano deberán hacerse notar en la que será la última lista antes del Mundial. Y lo cierto es que se esperan novedades sujetas a distintas razones que desgranamos en ElDesmarque.

La próxima lista de Luis de la Fuente en España: altas, bajas y grandes dudas

Todo comienza en portería. Este asunto lleva encima de la mesa varios meses y los tres guardianes de la Selección Española han protagonizado el debate más candente de 'La Roja'. Unai Simón sigue siendo el titular de Luis de la Fuente y David Raya le acompañará en convocatoria. La gran duda está entre Álex Remiro y Joan García. El txuri urdin está a muy buen nivel este curso, el azulgrana tiene mucho futuro por delante y el contexto del grupo pesa, por lo que todo hace indicar que continuará igual.

En defensa, como avanza MARCA, el nombre propio es Marc Pubill. El defensor del Atlético de Madrid estará en la próxima lista de España gracias a su buen nivel y valor añadido como comodín. Una alta que implica una baja con las opciones de Aymeric Laporte, de capa caída aunque de la máxima confianza de Luis de la Fuente, así como de Robin Le Normand, muy suplente en el equipo colchonero.

En los laterales no se discute la presencia de Alejandro Grimaldo y Marc Cucurella en el perfil izquierdo, mientras que Marcos Llorente no se baja del lateral derecho al igual que Pedro Perro. Aquí la duda, con peso en lo emocional, la protagoniza Dani Carvajal, aún lejos de su cien por cien.

En el centro del campo nadie duda con los pivotes: Martín Zubimendi y Rodri Hernández. A partir de ahí se abren opciones importantes en los interiores con la difícil situación de Mikel Merino, las molestias de Fabián Ruíz y una nueva lesión de Pablo Barrios. Unas bajas que, de estar sano, a buen seguro abrirían la puerta a Isco Alarcón, la gran alternativa en el pasado de Luis de la Fuente. Pablo Fornals no atraviesa un buen momento pero el seleccionador podría volver a apostar por él junto a Baena, Pedri, Olmo y Fermín.

¿Quién será el sustituto de Nico Williams? La pubalgia del extremo del Athletic Club abre hueco a otra novedad, y como avanzó Diario de Navarra, Víctor Muñoz está en la prelista. Otra opción que apunta MARCA es la de Marco Asencio. Una duda a resolver que no afectará a los delanteros centros de España, pues todo hace indicar que serán Borja Iglesias, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal.