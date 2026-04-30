Redacción ElDesmarque Madrid, 30 ABR 2026 - 14:17h.

Aday Mara será elegido en la primera ronda y Sergio de Larrea y Baba Miller tendrán que esperar a la segunda

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El baloncesto español seguirá de celebración este verano. Hace unos días se oficializaba la renovación de Jordi Fernández con un contrato multianual con los Brooklyn Nets y ahora se sabe de manera oficial que tres jugadores españoles serán elegibles en el draft de la NBA de 2026 que se celebrará el 23 o 24 de junio: Aday Mara, después de ganar la NCAA siendo una de las estrellas de los Michigan Wolverines, Sergio de Larrea, pieza importante de Valencia Basket y Baba Miller, que ya ha acabado su ciclo universitario y se va a presentar al draft. Mara será primera ronda ya que en las últimas horas ha subido varias posiciones en las previsiones de la prensa estadounidense y Larrea y Miller tendrán que esperar a la segunda.

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Aday Mara será el primer jugador español en salir elegido

El pívot zaragozano será el primer jugador español en salir elegido en el draft de la NBA de 2026. Mara, después de su gran desempeño en la NCAA con los Michigan Wolverines, ha sido catalogado por los expertos como el mejor jugador en su posición de todo el draft. Aday fue una de las estrellas del 'March Madness' y llevó a su equipo a la última ronda con una semifinal espectacular donde fue el MVP de la noche. En la final, gracias a la actuación defensiva del español, los Wolverines se proclamaron campeones. El aragonés no será top 10 del draft por poco ya que está previsto que salga elegido entre el pick número 12 y el 24. ESPN le coloca en los Chicago Bulls y Bleacher Report en los Charlotte Hornets.

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Las previsiones colocan a Sergio de Larrea en segunda ronda, pero podría retirar su candidatura

El base de Valencia Basket está en una situación algo distinta a la de Aday Mara y Baba Miller ya que él ya dispone de un contrato profesional con el equipo valenciano y, si ningún equipo está verdaderamente interesado en escogerle en el draft, podría retirar su candidatura días antes del mismo. Aún así, las previsiones de los principales expertos en NBA colocan a Sergio de Larrea entre el pick 38 y el 60. ESPN le sitúan en el pick 38, siendo elegido por los Chicaco Bulls y Bleacher Report en el 36, yendo a Los Ángeles Clippers. El vallisoletano puede ser un perfil en el que las franquicias de la NBA inviertan, como ya pasó el año pasado con Kasparas Jakucionis y los Miami Heat.

Baba Miller, que ya ha acabado el ciclo universitario, también sería elección de segunda ronda

El exjugador de la cantera del Real Madrid ha seguido un camino bastante distinto a los jugadores que se han declarado al Draft de la NBA de 2026. Baba Miller ingresó en 2022 en la Universidad de Florida y disputó la NCAA con los Florida State Seminoles. Tras dos temporadas allí y con la opción de presentarse al draft de esa temporada, decide no declararse elegible y marcharse a los Florida Atlantic Owls para, un año después, ser transferido a los Cincinatti Bearcats. El mallorquín ya ha finalizado el ciclo universitario y, aunque parezca que su proyección y crecimiento se hayan estancado, siempre ha estado en el radar de los ojeadores de la NBA por su altura (2'11), su talento y su físico. ESPN le coloca en el puesto 44 del draft, pero en las previsiones de hace pocos meses no estaba dentro de los 60 seleccionables.