Redacción ElDesmarque Madrid, 21 ABR 2026 - 11:57h.

Los Brooklyn Nets han ampliado el contrato del entrenador español y su staff y seguirá siendo el líder de la reconstrucción de la franquicia neoyorquina

Victor Wembanyama debuta a lo 'extraterrestre' en los Playoffs de la NBA: dos canastones y un nuevo récord

Compartir







Jordi Fernández continua haciendo historia después de convertirse el primer entrenador español en firmar un contrato multianual con una franquicia de la NBA. Los Brooklyn Nets han renovado al entrenador de Badalona y a su staff por varias temporadas y seguirá siendo el líder de la reconstrucción de la franquicia neoyorquina. Jordi fue nombrado el 24.º entrenador jefe en la historia de la los Nets en la NBA el 22 de abril de 2024 y llegó a Brooklyn tras 15 años como asistente en la NBA con los Cleveland Cavaliers, los Denver Nuggets y los Sacramento Kings. Además, el español también fue entrenador de la selección de Canadá, donde ganó la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Baloncesto de la FIBA de 2023. Jordi sigue siendo un orgullo para el baloncesto nacional y continuará como entrenador de un equipo lleno de talento joven y que tiene muchas posibilidades de ser una de las plantillas más importantes de la NBA en las próximas temporadas.

PUEDE INTERESARTE Muere Oscar Schmidt, máximo anotador de la historia del baloncesto que se negó a jugar en la NBA

Los Brooklyn Nets han renovado a Jordi Fernández con un contrato multianual

La franquicia neoyorquina sigue confiando en Jordi Fernández y en su staff y el comunicado oficial publicado por el equipo de Brooklyn lo demuestra. En él, Sean Marks, mánager general de los Nets, ha hablado sobre el entrenador español y sus asistentes y ha explicado el motivo de su renovación por varias temporadas más. "Jordi es un líder extraordinario que, junto a su cuerpo técnico, ha dejado su huella en esta franquicia desde el momento en que llegó a Brooklyn", declaró el director general de la franquicia. "A lo largo de sus dos primeras temporadas, Jordi ha construido una base sólida basada en el desarrollo de los jugadores, el espíritu competitivo y la comunicación sincera, valores que han sido acogidos por toda nuestra plantilla. La energía y la pasión que todo el cuerpo técnico transmite sin descanso a nuestros jugadores resuena en toda la organización, y estamos encantados de que este grupo siga liderando nuestra franquicia de cara al futuro", concluyó.

PUEDE INTERESARTE Valencia Basket sufre pero gana en Girona en la última jugada (81-84)

El futuro de Jordi Fernández y los Brooklyn Nets

La temporada 2025/2026 no ha sido sencilla para los Brooklyn Nets y Jordi Fernández. El equipo de Nueva York ha quedado 13º en la conferencia este con un récord de 20 victorias y 62 derrotas, siendo el tercer peor de toda la NBA, pero todo forma parte de un proceso mucho más grande. Los Nets están en plena reconstrucción desde que los traspasos de Kyrie Irving, Kevin Durant y James Harden de hace varias temporadas les dejarán con muy pocas elecciones del draft para el futuro y con casi ningún jugador joven realmente valioso para la liga. Sean Marks fue a por todas juntando al que probablemente sea el 'big three' más talentoso de toda la historia de la NBA y lo máximo que consiguió la franquicia fue llegar a finales de conferencia. Después de aquello, comenzó una nueva etapa para el equipo de Nueva York en la que el objetivo principal es reunir la mayor cantidad posible de 'picks' y jugadores jóvenes y, para ello, el equipo debe perder partidos. En el draft del verano pasado, los Nets tuvieron 4 elecciones en primera ronda y eligieron a Egor Dermin, Nolan Traoré, Ben Saraf y Danny Wolf y, en el de esta temporada, que está repleto de jugadores talentosos, los de Brooklyn volverán a tener una elección bastante alta y buscarán a su próxima gran estrella.