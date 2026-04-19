David Torres 19 ABR 2026 - 20:44h.

Needham no acertó con el triple y Reuvers sí convirtió desde detrás del arco con 15,6 segundos por jugar

Valencia Basket amarra una segunda plaza histórica y ducha a su entrenador (85-95)

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Valencia Basket tuvo que sufrir hasta la última jugada para mantener abierta su racha positiva al sacar el triunfo en la pista del Bàsquet Girona por 81-84 en un partido en el que fue por delante la mayor parte del tiempo pero que el acierto exterior de los catalanes, especialmente de Busquets, metió en un cara o cruz. Precisamente un triple, en este caso de Reuvers, decantaría la balanza de lado valenciano en los últimos seguidos en los que el conjunto gerundense no aprovechó hasta dos opciones de mandar el partido a la prórroga. El conjunto taronja logró la tercera mejor marca en rebotes ofensivos de su historia en la Liga Endesa, al capturar hasta 24 rebotes en ataque.

Tras un inicio de partido igualado, en el que el equipo taronja consiguió muchas segundas opciones con el rebote ofensivo pero tuvo poco acierto exterior para aprovecharse de ello a excepción de los triples de Costello, que encontraron réplica local en la recta final de los primeros diez minutos para mantenerlo apretado. El intercambio de triples del inicio del segundo cuarto prolongó esa igualdad pero el Bàsquet Girona encontró unos minutos en los que impuso su ritmo para tomar el mando en el marcador. Sima activó al equipo y el cuadro taronja acabó mejor la primera mitad para irse ganando por cinco al descanso. Valencia Basket pudo encontrar algo más de su juego en transición y anotar en velocidad, pero los triples de Pep Busquets no dejaban al cuadro taronja construir una mayor ventaja y entramos con una pequeña renta a los últimos diez minutos. El equipo catalán anotó cuatro de sus primeros cinco triples del último cuarto para volver a empatar el partido y aunque se mantuvo por delante, Valencia Basket no pudo evitar que el choque se decidiese en las últimas jugadas, con resultado positivo para el conjunto taronja.

El entrenador Pedro Martínez comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por Darius Thompson, Brancou Badio, Omari Moore, Matt Costello y Neal Sako. Un triple de Matt Costello fue la primera canasta del partido y aunque Susinskas se lo devolvió, Thompson repitió desde detrás del arco. Los lituanos del equipo catalán equilibraban el partido pero Costello se fabricó la canasta en el poste bajo y Reuvers convirtió desde la media distancia. La maquinaria ofensiva del equipo local se puso en marcha pero Taylor se fabricó el pasillo hasta el aro y Puerto se inventó un 3+1 para mantener al equipo taronja por delante antes de dos triples de Vildoza y Hughes para el empate a 16 al llegar al minuto 8. Montero cortó el parcial desde la media distancia y una recuperación de Sima le permitió colgarse en transición, pero un triple de Hildreth lo dejaba en 19-20 al final del primer cuarto.

El segundo acto comenzó con el segundo triple de Costello y el segundo triple de Thompson, pero Livingston y Geben también acertaron desde detrás del arco. Taylor mantuvo abierto el festival de triples pero Geben y Susinskas volvieron a empatar el partido, en este caso a 29. Una antideportiva pitada a Taylor suponía una jugada de cuatro puntos que colocaba por encima al Bàsquet Girona y una bandeja en transición de Needham llevaba a Pedro a parar el partido con 35-31 a algo menos de cinco minutos para el descanso. Tras el parón, Sima reboteó en ataque para colgarse y luego sacó un viaje al tiro libre para volver a equilibrarlo antes de tomarse un respiro. Una acción individual de Moore y el tercer triple de Costello encontraron réplica local pero dos tiros libres de Montero y un triple de Brancou lo dejaban en 40-45 al llegar al descanso.

Un triple de De Larrea respondió a tres tiros libres de Needham y Taylor montó una transición para que Costello convirtiese la bandeja a tabla, pero un triple de Busquets colocaba el 46-50. Taylor volvió a correr el campo para anotar a tabla pero otro triple de Busquets recortaba un poco más la renta taronja. De Larrea se escurrió hasta el aro para la bandeja pero Pep Busquets seguía asumiendo el protagonismo ofensivo de su equipo para no dejar subir la renta taronja. Una recuperación permitió a Taylor colgarse en carrera y Brancou se fabricó el camino al aro para la bandeja y a pesar de la canasta de Hildreth, un triple de Moore fue respondido por otro de Vildoza. Costello también acertó desde detrás del arco y aunque Busquets metió su tercer triple del cuarto, un 2+0 de Costello lo dejaba en 59-66 con diez minutos por jugar.

En la primera posesión del último acto, Valencia Basket cargó de faltas al Bàsquet Girona pero solo pudo sacar un punto, tras lo que el equipo catalán encadenó dos triples para poner el 65-67 a ocho minutos del final. Taylor clavó un triple y pese al acierto de Needham, Montero se fabricó un triple que Busquets le devolvió y otro de Livingston empataba el partido a 73 con algo menos de seis minutos por jugar. Tras un rebote ofensivo, el capitán Puerto también acertó con el triple y tras otra segunda opción, Brancou también anotó un triple, pero el equipo local encontraba el camino al aro para ir anotando bandejas que le mantenían agarrado al partido con el 78-79 dentro ya de los últimos tres minutos. El equipo cargó el rebote ofensivo para que un balón suelto acabase en las manos de Costello para la canasta a tabla pero un triple de Busquets empataba el partido a 81 dentro ya del último minuto. Se señaló falta en ataque en la siguiente ofensiva taronja, Needham no acertó con el triple y Reuvers sí convirtió desde detrás del arco con 15,6 segundos por jugar. Tuvo hasta dos oportunidades el equipo local para mandar el partido a la prórroga, pero no entraron y el triunfo se fue para Valencia por 81-84.