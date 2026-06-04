Osasuna y Getafe se llevan la propuesta de sanción más dura de Antiviolencia: posible cierre de los estadios

Pablo Sánchez 04 JUN 2026 - 17:31h.

Propuesta de 5.000 euros de multa al aficionado que le tiró el plátano a Vinicius

Multas económicas para otros equipos

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La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte propuso este jueves la clausura temporal de los estadios de Osasuna, El Sadar, y del Getafe, Coliseum, por infracciones que se registraron en la última jornada de LALIGA EA SPORTS.

El organismo solicita el cierre de El Sadar durante dos meses junto con una multa de 200.000 euros a Osasuna por irregularidades en el control de acceso en el entrenamiento abierto al público antes del encuentro contra el Getafe el pasado 22 de mayo. Según recogió el informe elaborado por el coordinador de seguridad, desde la grada se encendieron "una decena de bengalas" que pusieron en "riesgo" la integridad de los espectadores, junto con la exhibición de la simbología de un grupo ultra, además de que los jugadores navarros se acercaron al sector sur de la grada y se "enfundaron banderas y bufandas de dicho grupo".

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La comisión propuso también una sanción de 100.000 euros y el cierre por un mes del Estadio Coliseum Alfonso Pérez del Getafe por la invasión masiva de campo que ocurrió al término del partido ante Osasuna el 23 de mayo. "La avalancha de seguidores comenzó en el fondo sur y se extendió en pocos segundos por todos los sectores del campo", destacó el informe de seguridad.

Además de estas sanciones, la comisión propuso 120.000 euros de multa para la Real Sociedad por vender entradas para la final de la Copa del Rey a dos aficionados con "prohibición de acceso" a recintos deportivos, y otra de 20.000 euros al Cádiz por el lanzamiento de rollos de papel higiénico y botes de humo amarillo.

La Copa y el play off

En cuanto a la final de la Copa del Rey en La Cartuja, propone sanciones a 40 aficionados por distintos incidentes registrados la noche previa al partido. Asimismo, propone una multa de 4.000 euros y un año de prohibición de acceso a recintos deportivos a un aficionado que insultó en el estadio Metropolitano a Lamine Yamal. La comisión también ha decidido declarar de alto riesgo los partidos de las eliminatorias de ascenso a Primera División entre Castellón y Almería, y Las Palmas y Málaga.