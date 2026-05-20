Alberto Bravo 20 MAY 2026 - 18:42h.

En el descuendo, desde la Grada de Animación, se inició el cántico "Manu Sánchez, hijo de puta"

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LaLiga de Fútbol Profesional ha remitido al Comité de Competición y a la Comisión Antiviolencia los insultos recibidos por Manu Sánchez, jugador del Celta de Vigo cedido en el Levante UD, durante la disputa del partido de Liga correspondiente a la jornada 36 de LALIGA EA SPORTS en el estadio de Balaídos. El lateral izquierdo fue insultado en el descuento del encuentro entre celestes y granotas por perder tiempo cuando su equipo, el Levante UD, iba 2-3 en el marcador.

"En el minuto 90 + 4 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en el sector central de la Grada de Marcador Bajo, pertenecientes al grupo de animación, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 15 segundos el cántico “Manu Sánchez, hijo de puta" , siendo secundado por espectadores situados en otras zonas del estadio", escribió LaLiga en el informe enviado a ambas instituciones.

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La patronal también señaló que "tras la detección de los cánticos, el Club local proyectó en el videomarcador una creatividad en contra de la violencia y de los insultos, solicitando la colaboración de los aficionados para animar con deportividad".

Resulta curioso que los aficionados celestes insultasen a un jugador que pertenece al club vigués y que deberá volver el 30 de junio a la disciplina olívica si el Levante UD no ejerce la opción de compra que ambas partes pactaron el pasado verano.

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Los insultos a Manu Sánchez no fuero el único incidente que LaLiga recogió en Balaídos. "En el minuto 39 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en el sector central de la Grada de Marcador Bajo, pertenecientes al grupo de animación, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “písalo, písalo" , mientras un jugador visitante se encontraba tendido en el terreno de juego", señalaron en su nota informativa.

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LaLiga ha indicado que el club vigués adoptó las pertinentes medidas de seguridad durante la disputa del encuentro ante el Levante. Algunas de ellas fueron los avisos publicados en los videomarcadores del estadio para que "en su empeño por un fútbol respetuoso y sin violencia, puede presumir de una hinchada fiel y animosa en la que no tienen cabida ni las actitudes ni las conductas racistas, xenófobas, homófobas e intransigentes".