Alberto Bravo 20 MAY 2026 - 10:24h.

Aston Villa y Brighton & Hove Albion, interesados en su fichaje

18 millones de euros en ventas antes del 30 de junio para no presentar pérdidas

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VigoEl Celta de Vigo debe ingresar en sus arcas algo menos de 18 millones de euros para no presentar pérdidas al finalizar este 30 de junio el ejercicio de la temporada 2025/26. De nuevo se ve obligado a desprenderse de alguno de sus mejores jugadores para conjugar el desfase presupuestario existente entre ingresos y gastos. Dos jugadores, Ilaix Moriba y Williot Swedberg, son los activos más importantes de la plantilla. Ambos tienen la llave del mercado, especialmente Ilaix Moriba, al ser fichado el pasado curso con un contrato corto, de solo cuatro temporadas.

El centrocampista hispano guineano tiene dos años de contrato por delante, de ahí que este sea el verano ideal para vender al jugador. La próxima temporada su valor disminuiría al entrar en sus dos últimos años de contrato. El Celta, que pagó seis millones de euros hace un año al RB Leipzig, llegó a un acuerdo con el futbolista tras aceptar una importante rebaja de su ficha.

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Aún así su salario, entre los más altos de la plantilla, supone para los vigueses tener que efectuar un gran esfuerzo. Ambas partes cedieron en sus pretensiones con el compromiso de venta en el futuro. Si a A Sede llegaba una oferta importante a la que Ilaix Moriba diese el visto bueno no se pondrían trabas a su traspaso. Ofertas que ronden los 20 millones de euros tendrán el sí del club ya que solucionaría las cuentas anuales.

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Su cláusula de rescisión, de solo 30 millones de euros, ya era una clara declaración de intenciones. Ilaix Moriba, desde el mismo momento en el que firmaba hasta el 30 de junio de 2029, estaba en el mercado. Tras 3.419 minutos esta temporada, repartidos en 47 partidos en los que ha anotado un gol y repartido cuatro asistencias, ha demostrado que ha vuelto a su mejor nivel competitivo.

En Vigo ha encontrado la estabilidad que perdió tras salir del FC Barcelona por la puerta de atrás. En Alemania apenas jugó. En sus cesiones al Valencia y Getafe CF tampoco fue capaz de ser importante. Claudio Giráldez logró recuperar a un futbolista con un inmenso talento que ahora despierta el interés de la todopoderosa Premier League.

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Ekrem Konur, periodista especialista en el mercado de fichajes, ha avanzado que el Aston Villa de Unai Emery está interesado en el fichaje del centrocampista del Celta. La oferta, tal como señala esta información, rondaría los 20 millones de euros más variables. Una cantidad que colmaría las expectativas del Celta de Vigo. Los villanos, favoritos para ganar la Europa League, ya tiene asegurada su plaza en la Champions League la próxima temporada.

El Brighton & Hove Albion, que está a punto de certificar su clasificación para la Europa League, también tiene el nombre de Ilaix Moriba en su agenda de fichajes. El conjunto del sur de Inglaterra estaría dispuesto a presentar una oferta más importante en lo económico, de unos 25 millones de euros. Lo cierto es que ambas ofertas permitirían cuadrar las cuentas del Celta de Vigo. El centrocampista hispano guineano tiene la llave del mercado celeste.