Alberto Bravo 16 MAR 2026 - 18:27h.

Miguel Román y Williot Swedberg alcanzan los 15 millones de valor en el mercado

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VigoLa buena temporada del Celta de Vigo, que pelean por la quinta plaza en Liga que puede dar acceso a la Champions League el próximo curso, mientras están vivos en el lucha por alcanzar los cuartos de final de la Europa League no ha pasado desapercibida a nadie. La plantilla celeste, tras la última actualización de Transfermarkt, ha aumentado de forma notable su cotización en más de 25 millones de euros. De los 147 se ha pasado a los 172,90 millones de euros. Miguel Román, Williot Swedberg o Jones El-Abdellaoui son algunos de los jugadores que han visto como su cotización se ha disparado.

Miguel Román, que se perderá lo que resta de temporada tras una fractura en el pie izquierdo, se había convertido en la gran sensación del Celta de Vigo en mediocampo. El gondomareño dirigió a los de Claudio Giráldez con maestría sumando 1.319 minutos en Liga en 19 partidos y 542 en Europa League en ocho encuentros. Anotó un gol y dio tres asistencias. Su valor se ha sextuplicado pasando de 2,5 millones de euros a 15 millones.

El mismo valor le dan a Williot Swedberg. El extremo sueco ha aumentado su cotización desde los 10 a los 15 millones de euros. A sus 22 años recién cumplidos suma siete goles y cuatro asistencias en 1.449 minutos de juego entre Liga y Europa League disputando un total de 28 encuentros en ambas competiciones. En su cuarta temporada en el Celta ha empezado a mostrar un potencial solo lastrado por una inoportuna lesión.

Jones El-Abdellaoui ha duplicado su valor de mercado. De los cuatro millones ha pasado a ocho millones. En su primera temporada en el primer equipo ha mostrado su velocidad endiablada y su peligro con metros por delante. En 787 minutos entre Liga y Europa League ya ha logrado tres goles. Suma 21 partidos con el Celta con solo 19 años.

Andrei Radu, que se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la temporada, también ha aumentado su tasación en el mercado. De cinco millones ha pasado a ocho. Sus buenas actuaciones, como la realizada este domingo ante el Real Betis con varias intervenciones salvadoras, han aportado puntos y solidez al Celta este curso. La portería, tras varios años con dudas, ha dejado de ser un quebradero de cabeza gracias al meta rumano.

Sergio Carreira, que está demostrado una evolución gigante en estos meses, ha pasado de seis a ocho millones. El lateral vigués suma 31 partidos entre Liga y Europa League. Más de 2.400 minutos de juego en los que ha anotado un gol y dado una asistencia. Su capacidad para circular la pelota y su mejora defensiva le han colocado como uno de los mejores defensas diestros de Primera División.

Javi Rueda, a pesar de varias lesiones musculares, también ha mejorado su tasación hasta los cuatro millones de euros. El malagueño suma tres goles y cinco asistencias en menos de 1.500 minutos de juego entre Liga y Europa League. Son 28 los encuentros disputados por el defensa de 23 años en su primera temporada en Primera División.

En el capítulo negativo solo Hugo Sotelo ha bajado su valor tras haber alcanzado una cotización de nueve millones de euros. Actualmente está tasado en 7,5 millones. Tras seis partidos de Liga sin jugar volvió a ser titular ante el Real Betis dejando buenos destellos de su calidad.

En solo un año el valor de la plantilla del Celta se ha duplicado pasado de menos de 90 millones de euros a 172,9 millones. Un hito que ha llegado de la mano de Claudio Giráldez, el gran artífice de la mejora del equipo en estos dos últimos años como entrenador del primer equipo. Solo en la temporada 2018/19, como apunta Lois Pedrayo, el valor de la plantilla celeste fue superior con 234 millones de euros.