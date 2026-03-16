Alberto Bravo 16 MAR 2026 - 15:42h.

El defensa pudo debutar mes y medio después de su fichaje al estar parado por una pubalgia

Álvaro Núñez le pone un pero a su debut con el Celta: "Agridulce"

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VigoÁlvaro Núñez dejó muy buenas sensaciones en su debut con el Celta de Vigo. El defensa de 25 años llegó el pasado 2 de febrero procedente del Elche CF. Ambos clubes, en el último día del mercado invernal, pactaron su traspaso por un millón de euros. Una pubalgia le había impedido jugar los últimos partidos como futbolista ilicitano. En Vigo ha tenido que esperar mes y medio para poder estrenarse. Duras semanas para el bilbaíno recompensadas por un gran estreno avalado por su entrenador, Claudio Giráldez.

"Tiene una personalidad brutal. Para ser el primer partido con nosotros parece que juega a 50 pulsaciones", destacó Claudio Giráldez en sala de prensa tras empatar 1-1 en La Cartuja. De su jugador apuntó que "en lo posicional bien, aún le falta un poquito de continuidad y de ritmo pero muy buena primera muestra con nosotros".

El defensa realizó un total de 48 pases con una efectivad del 94%. Solo tres de ellos no llegaron a su destino. Dos de los mismos fueron en largo de las seis entregas que intentó durante el partido. Además realizó un corte que evitó un posible gol y un robo de balón. En la parte ofensiva lo intentó con un disparo que atajó Álvaro Valles.

El jugador ejerció de central diestro, sustituyendo a Javi Rodríguez, que descansó de cara al partido del próximo jueves ante el Olympique de Lyon correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Con la ausencia Óscar Mingueza, que deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas, no se descarta que Álvaro Núñez pueda repetir en el once titular.

Sería como carrilero derecho, aunque Javi Rueda, que no jugó este domingo en Liga, parece el favorito. En el otro carril Sergio Carreira parece la apuesta más segura. Álvaro Núñez, tras estrenarse con el Celta, confesó que "no han sido dos meses fáciles para mí, con la lesión, con el cambio, con todo. Muy contento y espero seguir sumando minutos".