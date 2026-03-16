Alberto Bravo 16 MAR 2026 - 11:19h.

El Celta llega al duelo ante el Olympique de Lyon con un 1-1 en la ida disputada en Balaídos

El mensaje de Borja Iglesias a los 3.000 de Lyon: "¡Calentad las gargantas!"

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VigoEl Celta de Vigo se jugará, este jueves en tierras francesas, el pase a los cuartos de final de la Europa League. Los de Claudio Giráldez llegan al partido con la obligación de ganar o superar al Olympique de Lyon en la tanda de penaltis, en caso de empate en el tiempo reglamentario y prórroga, tras el 1-1 logrado en Balaídos este pasado jueves 12 de marzo. El técnico porriñés apunta a que el rival es favorito pero que el partido disputado este domingo ante el Real Betis, con una gran primera mitad, les refuerza para asaltar el Parc Olympique Lyonnais.

"Es una muy buena muestra, un ambiente muy parecido", apuntó Claudio Giráldez al ser cuestionado por la presión que generaron los casi 60.000 espectadores de La Cartuja este domingo apoyando al Betis. Será similar a lo que se vivirá este jueves en Lyon: "Nunca jugamos allí pero por lo que nos dicen y lo que hemos visto va a ser similar".

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Tiene claro el entrenador del Celta que la diferencia entre entre el partido ante el Betis y ante el Olympique de Lyon es que se trata de "una eliminatoria, lo que tiene una connotación emocional distinta. Es la vuelta". Claudio Giráldez asegura sentirse tranquilo ante el reto que tienen por delante: "Yo estoy con mucha confianza en el equipo".

Recordó el técnico del Celta que "hemos perdido dos partidos fuera de casa en Liga en lo que va de temporada". "En Europa hemos hecho partidos muy buenos fuera de casa", especialmente la victoria ante el Dinamo Zagreb o los buenos minutos ante el Estrella Roja o incluso en la derrota ante el Ludogorets.

Claudio Giráldez insistió en lanzar un mensaje de optimismo: "Tengo la confianza que si el equipo juega con la confianza y atrevimiento que ha jugado ante el Betis tenemos muchas opciones de poder pasar sabiendo que va a ser muy difícil y que el favorito son el Lyon por muchos motivos".