Pablo Sánchez 29 ABR 2026 - 23:56h.

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid en la ida ante el Arsenal, tres notables y dos suspensos

No entiende la intervención del VAR

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El empate que protagonizaron Atlético de Madrid y Arsenal en el Metropolitano dejó más incógnitas aún sobre quién alcanzará la final de Budapest y también algunas acciones polémicas que merece la pena analizar. En el primer tiempo se señalaron dos penaltis, uno a favor de cada equipo, y la mayor parte de las opiniones van en la misma línea.

La acción más discutida se produjo en el segundo tiempo tras una caída de Eze. En primer lugar, el colegiado señaló penalti. Sin embargo, recibió la llamada desde el VAR y, tras ver repetida la jugada, decidió cambiar de decisión y anular la pena máxima. El entorno rojiblanco lo festejaba mientras que las protestas se sucedían en el Arsenal.

Tras el partido, Mikel Arteta expresó en Movistar su repulsa por la decisión desde el VAR de rectificar la señalización del árbitro. El entrenador del Arsenal no tienen dudas de que hubo penalti. "Es un penalti claro que no entiendo cómo llaman al VAR para que después de verlo 13 veces lo quite. Para mí es penalti y el segundo es penalti. Ayer fue penalti contra el Bayern, hoy es penalti", explicó.

Sobre el juego del equipo y el partido de vuelta expresó lo siguiente: "Mucho más, sobre todo el inicio de la segunda parte no me ha gustado, me han gustado mucho más los ultimos 15 o 20 minutos. Llevamos 56 o 57 partidos, estamos acostumbrados. El sábado a recuperarse, a volar y luego ya nos preocuparemos por la vuelta".

El sentir de su vestuario

Arteta no fue el único que vio penalti en la acción sobre Eze. Algunos de sus pupilos tampoco dudaron de que tuvo que señalar la pena máxima. "El penal no nos lo pitaron, fue clarísimo, nos vamos con el resultado positivo. El árbitro creo que se equivocó claramente, fue un penalti clarísimo. Nosotros seguimos y esperamos que no nos perjudiquen en más ocasiones", comentaba Piero Hincapié.