Alberto Bravo 16 MAR 2026 - 13:35h.

El centrocampista sumaba seis partidos en Liga sin minutos

El mensaje de Borja Iglesias a los 3.000 de Lyon: "¡Calentad las gargantas!"

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VigoHugo Sotelo ha vuelto a sentirse futbolista. El joven canterano llevaba seis partidos sin sumar un solo minuto en Liga, en la mayoría de los casos por decisión técnica de Claudio Giráldez. Ante el Real Betis volvió a demostrar que el fútbol fluye con naturalidad por sus botas. Junto a Fer López dirigió con maestría al Celta de Vigo ante el Real Betis en una primera parte excepcional, ya en bloque bajo le tocó sufrir como al resto del equipo.

"Cuando un jugador lleva bastante tiempo sin jugar suele costar volver a tener esa confianza, querer el balón, que tus compañeros confíen en ti. Salió un buen partido. Contento por lo mío", confesó el vigués a los micrófonos de la Radio Galega tras el empate 1-1 ante el Real Betis.

Hugo Sotelo acompañó a Fer López en la medular celeste en La Cartuja: "Somos jugadores de bastante pie, me encanta jugar con él. Vinimos esta semana entrenando los dos juntos y yo encantado de poder jugar con Fer, con Ilaix o con Mati".

Además compartió equipo con Hugo Álvarez, con el que lleva jugando desde niños: "Ya son muchos años, ya cuando el míster dio la alineación vi que estábamos los dos. Ya empezamos a hablar, ya nos conocemos, ya sé a dónde tengo que darle el pase. Es un jugador muy bueno en el frente de ataque".

También quiso mandar un mensaje de tranquilidad como Claudio Giráldez a pesar de sumar ya 41 puntos y estar virtualmente salvados a falta de diez jornadas para que concluya la temporada: "Venimos de años complicados. Decir ahora que vamos a ir a Europa sería engañarnos. El principal objetivo del club es la permanencia y cuando consigamos eso cada puesto que subamos bienvenido sea". "Hay que saber de dónde venimos", agregó.

Hugo Sotelo confesó sentirse "cansado ahora porque llevaba mucho tiempo sin jugar pero quedan bastantes días para el jueves. Si no juego yo será otro compañero que lo hará genial pero yo estoy a disponibilidad del equipo como cualquier jugador" en un partido en el que asegura que el Olympique de Lyon deberá "matarlos" para poder pasar a los cuartos de final.