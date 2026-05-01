El descenso se aprieta y hay varios equipos en problemas

Saray Calzada 01 MAY 2026 - 23:00h.

Samu Costa marcó para el Mallorca en el primer tiempo

El uno por uno del Girona ante el Mallorca: un suspenso claro en Montilivi

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El duelo por el descenso es encarnizado. Girona y Mallorca abrían la jornada 34 y con ellos empezaban la calculadora para los últimos tres puestos. Los dos necesitaban ganar, aunque es cierto que los bermellones llegaban más hundidos en la tabla. Los de Míchel comenzaron dominando el juego y las ocasiones, pero las tornas fueron cambiando y antes del descanso Samu Costa adelantó a los suyos con un gol de cabeza.

El Girona mejoró tras pasar por el vestuario y el Mallorca comenzó a sufrir en defensa. Tuvieron varias ocasiones para hacer el empate, entre ellas un palo al que dio Ounahi. Los de Demicheli supieron superar ese momento de mejoría de los de Míchel y neutralizaron su juego.

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El equipo bermellón aguantó los minutos finales y los arreones del Girona y el gol de Samu Costa le dio tres puntos valiosísimos para coger alas y distanciarse del descanso. Con esta victoria la parte baja se aprieta más si cabe y es cuestión de pocos puntos y algunos goles los que diferencian un y otro puesto. Ahora Alavés, Sevilla y Levante son los que tendrán una lucha más encarnizada.

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El Levante es uno de los equipos que más difícil lo tiene y se enfrenta a un Villarreal que tiene más que asegurada su plaza Champions. El Alavés tiene un duelo difícil en casa contra el Athletic. Igual de difícil que el del Sevilla contra la Real Sociedad. Es una de las finales que les queda de aquí a final de temporada.

Así queda la clasificación de LALIGA tras la victoria del Mallorca

10. Athletic: 41 puntos. (33 partidos)

11. Rayo Vallecano: 39 puntos. (33 partidos)

12. Valencia: 39 puntos. (33 partidos)

13. Espanyol: 39 puntos. (33 partidos)

14. Elche: 38 puntos. (33 partidos)

15. Mallorca: 38 puntos. (34 partidos)

16. Girona: 38 puntos. (34 partidos)

17. Deportivo Alavés: 36 puntos. (33 partidos)

18. Sevilla: 34 puntos. (33 partidos)

19. Levante: 33 puntos. (33 partidos)

20. Real Oviedo: 28 puntos. (33 partidos)