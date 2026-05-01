Basilio García Sevilla, 01 MAY 2026 - 13:03h.

El croata hizo un viaje relámpago para salvar al Sevilla en 1996

Las Peñas prepara un plan para motivar a los jugadores del Sevilla en el último entreno antes de la Real

Compartir







El Sevilla FC está metido de lleno en la preparación del partido del lunes ante la Real Sociedad, clave para el futuro de la entidad, que pasa por una permanencia que va a tener que lucharse en las últimas cinco jornadas de LALIGA EA SPORTS. Este viernes, el equipo ha regresado al Ramón Sánchez-Pizjuán, el que debe ser el escenario donde se consiga la salvación, y Luis García Plaza tiene dudas en la delantera.

La vanguardia sevillista ha sido históricamente el ‘hogar’ de delanteros de máxima calidad. Arza, Polster, Zamorano, Kanouté, Luis Fabiano, Negredo, Bacca, Gameiro, En-Nesyri… pero hay uno que deslumbró especialmente y que hizo todo lo posible para ayudar al Sevilla en una situación similar. Se trata del croata Davor Suker, que en 1996 lo dejó todo atrás para hacer un viaje relámpago y salvar al equipo de un descenso que, desgraciadamente, llegó un año después, cuando el balcánico ya era jugador del Real Madrid.

En una época en la que las selecciones ‘robaban’ jugadores mientras los clubes se jugaban la vida como norma habitual, hasta que se impuso la unificación de calendarios. Fue en mayo de 1996, el delantero ya había sido vendido al club merengue e incluso se había despedido del Sánchez-Pizjuán antes de marcharse concentrado con Croacia para preparar la Eurocopa que se jugaría ese verano en Inglaterra.

Se había concretado su salida y ya no iba a vestir más la camiseta nervionense, pero dejó una puerta entreabierta a volver a la capital hispalense si el equipo le necesitaba. Dicho y hecho, Davor Suker, vestido con las prendas de su selección, tomó un vuelo privado para concentrarse con el equipo entonces de Víctor Espárrago en la víspera del duelo ante el Salamanca, de la última jornada. El día del partido marcó tres goles, salió a hombros del estadio de Nervión, se enfundó el chándal de Croacia y emprendió el viaje de regreso con su selección, llegando a cuartos de final para perder ante una Alemania que fue campeona.

PUEDE INTERESARTE La bronca de García Plaza, Sow y Oso a Akor Adams por no defender la última jugada ante Osasuna

Suker marcó tres goles en esa Eurocopa, una cita que jugó con la ilusión de lo que le venía con el Real Madrid y el orgullo de haber cumplido su palabra y haber ayudado al Sevilla a conseguir la permanencia, en un viaje exprés que el sevillismo nunca jamás olvidará.

PUEDE INTERESARTE El estudio de García Plaza a Isaac Romero... antes de llegar al Sevilla

Las dudas en la delantera

Mientras tanto, el Sevilla se juega su permanencia en LALIGA EA SPORTS en los próximos cinco partidos con las dudas naturales de Luis García Plaza con su delantera. Cuenta con tres efectivos el madrileño, Akor Adams, Isaac Romero y Neal Maupay, y tras lo sucedido en El Sadar no se sabe qué va a pasar este lunes.

En Pamplona, salieron de inicio el francés y el lebrijano, dejando al nigeriano en el banquillo en una suerte de rotación tras el mal partido ante el Levante. Maupay marcó el gol sevillista a asistencia de Sow, pero su partido fue claramente insuficiente. Sin embargo, Akor Adams quedó señalado ante su poca oposición en el centro de Moncayola que dio como resultado el gol definitivo de Catena.

Los números goleadores son pobres en todos los casos, pero Adams es el máximo goleador del equipo con ocho goles; Isaac Romero ha marcado cinco tantos; y Maupay dos desde su llegada en enero aunque, eso sí, no han servido siquiera para puntuar. La duda está servida para Luis García Plaza. ¿Cuánto daría por tener a alguien como Suker?