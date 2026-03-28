Pepe Jiménez Sevilla, 28 MAR 2026 - 11:47h.

La unión, prioridad de Luis García Plaza desde el primer minuto

García Plaza ha destacado el nombre de Isaac Romero en varias ocasiones

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Luis García Plaza llega a Sevilla en uno de los momentos más delicados de la entidad en la última década. Más allá de los puntos logrados, insuficientes, el plantel está lejos del nivel que se presuponía y hay jugadores muy lejos de su supuesta mejor versión. Uno de ellos es Isaac Romero, un jugador al que su entrenador estudió... mucho antes de llegar al Sánchez-Pizjuán.

Porque García Plaza, desde que debutase Isaac Romero en la élite, ha tenido que trabajarle de manera notable. Tal y como desvelaba el técnico en su presentación con el Sevilla, en su última visita con el Deportivo Alavés al Sánchez-Pizjuán "tuvimos que buscar vídeos" para conocer al '7' blanquirrojo, ya que debutó en LALIGA EA Sports ante los de Mendizorroza.

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Tras aquella cita, en la que García Plaza y su staff tuvieron que observarle con imágenes del Sevilla Atlético y de pretemporadas sevillistas, el técnico siguió observándole, estudiándole, hasta el punto de señalarle como uno de los futbolistas claves para superar al conjunto entrenado, por entonces, por García Pimienta.

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En su último enfrentamiento en Mendizorroza contra el Sevilla, el ahora técnico blanquirrojo explicaba que los sevillistas eran "un equipo muy físico" y que tenían, en Isaac Romero, "un chico que pelea absolutamente todo".

García Plaza y su sistema para Isaac Romero

El trabajo del técnico ahora será adaptar su idea al estilo de delanteros que tiene en Nervión. García Plaza se ha caracterizado por montar equipos capaces de ser letales por banda, asistiendo a un '9', habitualmente, rematador. Y eso no lo tiene en Sevilla.

Akor Adams, como tantas veces destacó Almeyda, no es especialista en ello a pesar de su enorme altura e Isaac Romero tampoco es ningún fijo para el remate. Tampoco brilla por ello Neal Maupay, que hasta ahora ha dejado poco destacado en Nervión, por lo que García Plaza deberá estudiar (aún más) una solución para su equipo.