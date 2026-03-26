Basilio García Sevilla, 26 MAR 2026 - 18:08h.

Las charlas iniciales incluirán a todos los miembros del staff y la plantilla, incluidos los lesionados

Lo primero que Luis García Plaza quiere cambiar en el Sevilla: "Solo quiero personas que sumen"

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La encomienda que tiene entre manos Luis García Plaza no es sencilla. Sustituye en el Sevilla FC a un entrenador, Matías Almeyda, que priorizó la unión del grupo por encima de todas las cosas. Los jugadores apoyaban su discurso, pero lo cierto es que en el césped no se materializaba, especialmente en los últimos partidos.

El madrileño necesita hacerse pronto con el favor de la plantilla y, ya en el Carlos Tartiere, plasmar sobre el terreno de juego una forma de jugar que sea más beneficiosa para este Sevilla. Todo apunta a que será un equipo más compacto, más cerradito, sin grandes alaracas ni físicas ni de una calidad que no atesora.

Uno de los detalles sobre las novedades que va a incluir Luis García Plaza está encaminado hacia esa unión de todo el grupo. El nuevo entrenador sevillista tiene una nueva norma. Al inicio de los entrenamientos tienen que estar todos. Y todos es todos.

El ex del Alavés entiende que el cuerpo técnico al completo, el staff médico y toda la plantilla, incluidos los lesionados, tienen que estar en la charla previa de cada entrenamiento como condición sine qua non para comenzar el trabajo diario.

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Las primeras reuniones, con una sola ausencia

Este jueves, en su segunda sesión al frente del grupo, ya ha sido así, y también lo fue el miércoles cuando se presentó a la plantilla junto a todo el cuerpo técnico. La idea de Luis García Plaza es que la unión se haga notar desde el primer momento del entrenamiento, con cuatro decenas de personas reunidas en torno al Sevilla FC, conjurados para sacarle de esta difícil situación.

La única ausencia en estas primeras reuniones ha sido la de Marcao Teixeira, ya que el brasileño se encuentra atravesando un largo periodo de baja por lesión. La última imagen pública que se ha visto de él ha sido en Brasil, donde estaba trabajando en su recuperación.