Pepe Jiménez Sevilla, 26 MAR 2026 - 11:21h.

Así se ha encontrado la plantilla del Sevilla García Plaza: Peque, Agoumé, Azpilicueta, Kike Salas...

García Plaza introduce pequeños cambios en sus planes de entrenamiento

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Nuevo entrenador, nuevos métodos. El Sevilla FC, con la llegada de García Plaza, modificará levemente sus planes de entrenamientos y, en la previa de los encuentros como local, se ejercitará en el Sánchez-Pizjuán, acercándose al templo nervionense antes de cada cita.

Luis García Plaza reconocía este pasado miércoles en sala de prensa la importancia del Sánchez-Pizjuán para sus jugadores y comentaba que, "cuando he venido de visitante y el equipo ha atacado, ha presionado, la gente estaba con ellos. Este estadio es la hostia, eh. Tenemos que conseguir esa comunión". Sea por ello, o simplemente por métodos de trabajo, el técnico quiere acercar a los suyos a su casa.

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Es por ello que el Sevilla, cuando juegue de local, se ejercitará en la previa de cada encuentro en Nervión. Es decir, si el equipo blanquirrojo juega en domingo, el último entrenamiento -el sábado- será en el Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que si la cita es en sábado, el viernes se hará en el estadio.

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Esta decisión, aunque aún es pronto para conocerlo, también podría afectar a las ruedas de prensa previas a la cita. Hasta ahora Matías Almeyda solía atender a los medios de comunicación, a menos que el partido fuese el lunes, en viernes, sin importar si se jugaba como local -restando un entreno- o como visitante -antes de viajar-, ahora habrá que conocer la decisión de García Plaza, pudiendo cambiar incluso el sitio de las mismas (podrían ser en sala de prensa del estadio).

Son pequeños detalles, pequeños cambios, que son habituales con algunos entrenadores y que en el Sevilla han llegado incluso al nivel de cambiar el color de las redes (Gregorio Manzano, hace algunos años), para intentar cambiar algunas de las dinámicas existentes dentro del grupo.

García Plaza mueve el árbol y sus primeras decisiones ya se conocen, ahora hay que esperar al resultado de las mismas.