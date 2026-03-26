Pepe Jiménez Sevilla, 26 MAR 2026 - 11:04h.

Lo primero que Luis García Plaza quiere cambiar en el Sevilla: "Solo quiero personas que sumen"

García Plaza aprovechará esta primera semana para intentar recuperar físicamente a sus jugadores

Compartir







Luis García Plaza, poco a poco, va sumando información. El nuevo entrenador del Sevilla admitía este pasado miércoles durante su presentación que en estos momentos "cualquier ayuda es buena" y es que el técnico apenas tiene un par de semanas para intentar levantar a un equipo que parece haberse caído en el peor momento de la temporada. Para ello, el ex del Alavés necesitará cuidar al máximo a sus jugadores, ya que cuenta con varios futbolistas con carga en sus piernas... y diferentes molestias.

El entrenador blanquirrojo dedicó su segunda jornada de trabajo para seguir intentando cambiar el chip de su plantilla, para ir , poco a poco, implantando su idea en el conjunto blanquirrojo, pero también para cuidar a todos los futbolistas que necesitan algo de tiempo.

PUEDE INTERESARTE Las jóvenes promesas a seguir en el Mundial sub12 de LALIGA FC Futures

Por ejemplo, este jueves no han estado sobre el césped ni César Azpilicueta, ni Kike Salas, ni Lucién Agoumé, ni Peque Fernández -ni Marcao, evidente-. Todos ellos han trabajado en el gimnasio, aunque cada uno cuenta con alguna peculiaridad.

PUEDE INTERESARTE El agridulce reencuentro entre Joan Jordán y Luis García Plaza

El primero, Azpilicueta, sigue ejercitándose en solitario para ir tratándose de las molestias que le hicieron ser sustituido ante el Valencia y trabaja con máxima puntualidad para estar disponible ante el Oviedo.

Kike Salas y Lucién Agoumé (que no podrá estar en la próxima cita por sanción) no cuentan con lesiones aparentes, pero sí llegan de recientes molestias y un buen número de minutos durante las últimas citas, por lo que los servicios médicos gestionan sus entrenamientos para que la próxima semana, momento en el que comenzará la verdadera preparación para Oviedo, estén sin problemas con sus compañeros.

PUEDE INTERESARTE Un prevelatorio

El último, Peque Fernández, estuvo presente en la charla de Luis García Plaza pero tras la misma volvió al gimnasio, donde lleva semanas trabajando en solitario intentando estar ante el Oviedo. Cabe recordar que el ex del Racing se ha perdido las tres últimas citas -además del derbi- por lesión y quiere pelear por su puesto con el nuevo entrenador desde este próximo encuentro.