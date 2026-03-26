Diego Páez de Roque Madrid, 26 MAR 2026 - 10:29h.

LALIGA Futures ha juntado a varios de los mejores jugadores de su generación

Martín Casillas Carbonero deja su sello en el partido inaugural del Mundial de LALIGA FC FUTURES

Compartir







LALIGA Futures es un escaparate para que los mejores jugadores de la categoría sub12 se luzcan con sus respectivos equipos. El Mundial sub12 que se está disputando en Brunete está enseñando al mundo algunos de los futbolistas más destacados de su generación en los equipos españoles.

Desde ElDesmarque, ya con una jornada disputada, te traemos a los mejores jugadores a seguir y que podrán ser estrellas del fútbol en el futuro.

Dino Hodovic y Carlos Martín, los más destacados de Real Betis y Sevilla

El joven defensor estadounidense del conjunto verdiblanco ha sobresalido tanto en el partido inaugural como en el debut del cuadro andaluz. Zurdo, se desempeña por el lado izquierdo con mucha capacidad para conducir el balón hasta zonas altas del campo, pero sin descuidar la defensa, siendo uno de los más contundentes.

PUEDE INTERESARTE Quién es Destiny Kosiso, la joya del Barça que marcó 145 goles en una temporada y la rompe en LALIGA Futures

Carlos Martín fue clave en la victoria del Sevilla contra el Atlético de Madrid. Todos los ataques del conjunto hispalense pasaban por las botas del centrocampista, que supo poner orden además de frenar las ofensivas colchoneras.

El duelo por la capital de España

El Real Madrid ha empezado por todo lo alto en el torneo, venciendo por 4-0 al Wydad Casablanca. En cuanto a los jugadores a seguir, destacan David Sánchez, quien anotó un golazo tras una ruleta para librarse de parte de la defensa marroquí, y Ethan Balboa, hijo de Javi Balboa, que anotó un doblete.

Pero no solo hay que mirar la delantera, ya que cuentan en la portería con Martín Casillas Carbonero, hijo de Iker Casillas y Sara Carbonero, que ya ha dejado paradas dignas de su padre en el torneo.

El Atlético de Madrid no corrió la misma que sus vecinos. Disputaron dos partidos, terminando el día con una derrota y un empate. Sin embargo, pudo destacar Pablo Espinosa, el capitán del equipo, y el apoyo de todos en el centro del campo.

Álex Ferrer domina las alturas en Brunete

El Valencia puede fardar de tener a uno de los defensas más altos del campeonato. Un fijo en el conjunto che, tanto por su importancia en el campo, siendo uno de los jugadores con más cortes y despejes realizados, como su liderazgo como capitán, Álex Ferrer será clave para el porvenir del conjunto valenciano.

Potencial procedente de Sudamérica

Pero no todos los jugadores destacados vienen de LALIGA EA SPORTS. Desde River Plate, llama la atención un joven muchacho rubio con el '11' a la espalda y un apellido muy conocido tanto en España como Alemania como es 'Schuster'. Y es que Sami Maldonado, nieto del mítico Bernd Schuster, es la gran baza ofensiva del conjunto argentino.

Sin salir de Sudamérica, dos jugadores que prometían espectáculo antes del torneo lo están cumpliendo. Palmeiras puede presumir de tener una de las delanteras más completa del torneo con Paulo Henrique Neto, con más de 200 tantos en el club brasileño y que ya ha dejado un golazo de chilena, y Nicolas Alexandre Pinto, quien suma 4 goles en la primera jornada del Mundial sub12.