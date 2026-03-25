Diego Páez de Roque Madrid, 25 MAR 2026 - 14:30h.

Nicolás Alexandre Pinto anotó un hat-trick en el debut de Palmeiras en LALIGA Futures

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Palmeiras ha sido la sensación en la mañana en la primera jornada del Mundial sub12 de LALIGA FC Futures. Después de dos empates entre Atlético y Betis y Galatasaray e Inter de Milán, y una victoria del PSG por 2-0 ante el Bayer Leverkusen, el club brasileño ha logrado la primera goleada del torneo.

El primer duelo entre equipos sudamericanos se resolvió con una contundente de victoria de Palmeiras sobre Boca Jrs por 6-0. El equipo argentino contaba con un gran apoyo en la grada, con pancartas puestas por algunos hinchas argentinos en uno de los fondos del Campo de los Arcos en Brunete, pero no sirvió para evitar la goleada por parte de los brasileños.

Fue una gran exhibición coral del conjunto brasileño, pero el más destacado fue Nicolas Alexandre Pinto. El '9' de Palmeiras, mismo número que llevaba Endrick, anotó un hat-trick en el estreno de su equipo en LALIGA Futures y ya se postula a máximo goleador del torneo sub12.

Así fue la exhibición del 'nuevo' Endrick

El delantero dejó jugadas de mucha calidad, propias del fútbol brasileño. En el primer gol, dejó un caño de mucha clase para definir delante del guardameta de Boca Jrs.

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También demostró ser un ratón de área, recogiendo el rechace del portero argentino tras un mano a mano de un compañero que terminó definiendo a placer.

Cerró su hat-trick recogiendo de nuevo un rechace de su compañero Pedro Henrique Neto tras una jugada de amagos y fintas, rematando a puerta vacía y dejando claro que Palmeiras ha aterrizado en LALIGA Futures para llegar lejos.

Palmeiras también cuenta con otra de las grandes promesas del fútbol brasileño como es Pedro Henrique Neto. Es la gran apuesta del club para el futuro, confiando en que pueda ser el próximo Endrick o Estevao, las dos perlas de Palmeiras que ya se han hecho un hueco en el fútbol europeo.

Entre su etapa en fútbol sala y fútbol 7, la joven perla de Palmeiras suma más de 200 goles y 150 asistencias en algo más de 160 partidos. Unos números que ya le han permitido firmar su primer contrato con Adidas.